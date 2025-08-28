Τζίμας: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τα 2 γκολ μου, στόχος μου να βοηθήσω την ομάδα»

Ο Στέφανος Τζίμας σε δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι της Μπράιτον μίλησε για το επιτυχημένο ντεμπούτο του, αλλά και τους στόχους που θέλει να επιτύχει ως παίκτης των «γλάρων».

Ο Στέφανος Τζίμας πραγματοποίησε χθες βράδυ (27/08) το ντεμπούτο με τη Μπράιτον στο πλαίσιο του δευτέρου γύρου του Carabao Cup κόντρα στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ.

Οι «Γλάροι» πέτυχαν μία εύκολη νίκη και πέρασαν από την έδρα της Όξφορντ με το εμφατικό 6-0, με τον νεαρό Έλληνα επιθετικό να σκοράρει δύο γκολ και να μοιράζει και μία ασιστ σε μόλις 25 λεπτά συμμετοχής (μπήκε ως αλλαγή στο 65'). Στο ίδιο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο έτερος Έλληνας, Μπάμπης Κωστούλας, που πέρασε και εκείνος με τη σειρά του σαν αλλαγή στο 80'.

Στις πρώτες του δηλώσεις στο διαδικτυακό κανάλι της Μπράιτον ο Τζίμας εξέφρασε την ευχαρίστηση του για το επιτυχημένο ντεμπούτο του:

«Πρώτα απ’ όλα είμαι πολύ χαρούμενος για την πρόκριση, ήταν μια καλή εμφάνιση από την ομάδα. Είχαμε χάσει από την Έβερτον και είχαμε έρθει ισόπαλοι με τη Φούλαμ και χρειαζόμασταν μια νίκη για να ανεβάσουμε την ψυχολογία μας. Επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου και τα δύο μου γκολ, αλλά και που βοήθησα την ομάδα μου. Τώρα όμως πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και συγκεντρωμένοι γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι τη Κυριακή με τη Μάντσεστερ Σίτι».

Αναφορικά με τη προσαρμογή του στο Αγγλικό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα σε αυτό της Μπράιτον είπε ότι: «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά και δουλεύω σκληρά στις προπονήσεις. Τα παιδιά με βοηθούν πολύ. Έχω προσαρμοστεί και νοιώθω χαρούμενος», ενώ σε ερώτηση για το πως είναι να έχει έναν συμπατριώτη του μαζί δήλωσε ότι: «Τον Μπάμπη τον ξέρω από όταν παίζαμε στην Ελλάδα, τώρα είμαστε εδώ και οι δύο μαζί και βοηθάμε ο ένας τον άλλο, νοιώθουμε καλύτερα μαζί».

Σχετικά με τους στόχους που θέλει να πετύχει ως παίκτης της Μπράιτον ο νεαρός Έλληνας δήλωσε πως: «Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ την ομάδα. Είτε παίζω για 90 λεπτά, είτε για ένα λεπτό»

Ακόμη, σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν ήθελε να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του στα τελευταία λεπτά έτσι ώστε να ολοκληρώσει το χατ τρικ του, είπε γελώντας: «Όχι, όχι, δεν εκτελώ εγώ τα φάουλ».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το αν θα κρατήσει τη φανέλα με την οποία έκανε ντεμπούτο ή αν θα την χαρίσει κάπου ο Τζίμας απάντησε λέγοντας: «Έδωσα την μπλούζα μου στον αδερφό μου, που ήταν στις κερκίδες σήμερα και με παρακολουθούσε»