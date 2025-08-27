Κωστούλας: Το νέο σύνθημα των φίλων της Μπράιτον, «ήρθε από την Αθήνα και είναι δυναμίτης»!

Ο διεθνής στράικερ Μπάμπης Κωστούλας έγινε ήδη σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Μπράιτον που τον αποθεώνουν όσο περισσότερο μπορούν.

Ο Κωστούλας, ο διεθνής φορ της Μπράιτον, έχει ήδη γίνει φοβερά αγαπητός. Μάλιστα οι φίλοι της Μπράιτον του έβγαλαν και σύνθημα αναφέροντας πως «ήρθε από την Αθήνα για να παίξει στα μπλε και τα άσπρα. Αγαπάει τον Μύθο και είναι ένας απίστευτος δυναμίτης. Αγαπάει τον Χουζέλερ και τα Albions Kebabs (σουβλατζίδικο στη Μπράιτον). Το όνομά του είναι Μπάμπης, Μπάμπης Κωστούλας»!