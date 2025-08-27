Ρίο Νγκουμόα: Ο 17χρονος έχει βάλει την Λίβερπουλ σε νομικούς... μπελάδες

Rio Ngumoha
O Ρίο Νγκουμόα εκτός από το επίκεντρο του ποδοσφαιρικού κόσμου, βρίσκεται και σε αυτό της δικαστικής κόντρας μεταξύ Λίβερπουλ και Τσέλσι.

Λίβερπουλ και Τσέλσι είναι σε δικαστική διαμάχη για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, Ρίο Νγκουμόα. Ο 17χρονος εντυπωσίασε στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Νιούκαστλ, μπαίνοντας ως αλλαγή κατάφερε να σκοράρει και να χαρίσει στους «κόκκινους» τους τρεις βαθμούς.

Ο νεαρός άσος προέρχεται από τις ακαδημίες της Τσέλσι ενώ στο Λίβερπουλ μετακόμισε το 2024. Σύμφωνα με την «Telegraph», από την πρώτη μέρα που αποχώρησε ο Νγκουμόα, οι «μπλε» ζητούν αποζημίωση. Μάλιστα η ομάδα του Λονδίνου έχει κινηθεί νομικά και η υπόθεση εξετάζεται από την αρμόδια αρχή.

Η Τσέλσι επιδιώκει μια μεγάλη αποζημίωση από την Λίβερπουλ και σκοπεύει να μετατρέψει το πάθημα σε μάθημα, μη επιτρέποντας ξανά τις αποχωρήσεις μεγάλων ταλέντων από τις ακαδημίες της.

Αξιοσημείωτο το γεγονός πως οι Λονδρέζοι μετά από αυτό, απαγόρευσαν στους σκάουτερς της Λίβερπουλ να βλέπουν αγώνες της ακαδημίας τους.

 

