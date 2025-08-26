Ο Γκαρνάτσο μπορεί να έχει τεθεί εκτός Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο βρίσκει παρηγοριά με νέους έρωτες.

Μετά τις φήμες περί χωρισμού του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο με την Έυα Γκαρσία, ο παίκτης της Γιουνάιτεντ φαίνεται να έχει βρει έναν φρέσκο έρωτα καθώς οι κάμερες τον έπιασαν με νέα σύντροφο.

Οι δύο τους απολαμβάνουν την βόλτα τους πριν ο ίδιος... μπλέξει με τα μεταγραφικά.

Ο 21χρονος μέσος γνωρίζει ότι οι τίτλοι τέλους πλησιάζουν με τους «Κόκκινους Διάβολους» και η Τσέλσι όπως όλα δείχνουν έχει αρκετές πιθανότητες να γίνει ο επόμενος σταθμός του.

Αυτό δεν του στερεί όμως την ευκαιρία να αφιερώσει χρόνο στην ερωτική του ζωή, μετά τον χωρισμό με την μητέρα του παιδιού του.

Man United outcast Alejandro Garnacho spotted on date with mystery brunette as uncertainty surrounds youngster's future https://t.co/Pvz6i3twH5 — Daily Mail Sport (@MailSport) August 25, 2025