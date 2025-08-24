Έβερτον - Μπράιτον 2-0: «Ζαχαρένια» εγκαίνια, πρώτη ιστορική νίκη στο «Hill Dickinson»!
Εγκαίνια όπως... έπρεπε για την Έβερτον! Με χαμόγελα και τρίποντο. Οι Toffees έκοψαν την πολυαναμενόμενη κορδέλα του νέου τους «σπιτιού» και συνδύασαν το πρώτο τους παιχνίδι στο υπερσύγχρονο «Χιλ Ντίκινσον» με νίκη. Η ομάδα του Μόγιες «λύγισε» την Μπράιτον με 2-0 και σκόρπισε χαρά στον κόσμο της, παίρνοντας ταυτόχρονα και το πρώτο της φετινό τρίποντο στην Premier League μετά την ήττα από τη Λιντς στην πρεμιέρα. Εκτός αποστολής για τους Γλάρους ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας που συνεχίζουν τη σκληρή δουλειά για την ενσωμάτωσή τους στη νέα τους ομάδα.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς και έγιναν από νωρίς απειλητικοί. Προδόθηκαν ξανά όμως από την αναποτελεσματικότητά τους. Στο 18' ο Μιτόμα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι με φοβερό βολέ και δύο λεπτά μετά ο Γουέλμπεκ αστόχησε από πολύ κοντά.
Στο 23' λοιπόν, ο Γκρίλις έκανε ωραία ενέργεια από τα αριστερά και ο Εντιαγέ μετέτρεψε σε ασίστ τη σέντρα του για να δώσει το προβάδισμα στην Έβερτον. Η Μπράιτον είχε δεύτερο δοκάρι σε σουτ του Φαν Χέκε, ενώ σπατάλησε κι άλλη τεράστια ευκαιρία, όταν στο 45' ο Πίκφορντ νίκησε τον Ο'Ράιλι στο τετ α τετ.
Οι Toffees έτσι βρήκαν την ευκαιρία να... τελειώσουν το ματς από νωρίς. Στο 52' ο Γκρίλις έστρωσε στον Γκάρνερ κι αυτός με εξαιρετικό μακρινό σουτ κλείδωσε το τρίποντο, μιας και οι Γλάροι δεν μπόρεσαν να μπουν ξανά στο ματς, ενώ έχασαν και πέναλτι - ή μάλλον απέκρουσε ο Πίκφορντ - με τον Γουέλμπεκ στο 77'.
