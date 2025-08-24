«Hill Dickinson»: Το νέο «σπίτι» της Έβερτον συστήνεται στον κόσμο της Premier League

Το «Hill Dickinson» έκανε νικηφόρα εγκαίνια ως νέο «σπίτι» της Έβερτον, σε ένα υποσχόμενο πρώτο βήμα για να κουβαλήσει την κληρονομιά του θρυλικού «Goodison Park»!

Για δεκαετίες ολόκληρες η γειτονιά Vauxhall, βόρεια του κέντρου του Λίβερπουλ, αποτελούσε μια νεκρή ζώνη για τους κατοίκους της περιοχής. Παρά την ιδεατή του θέση δίπλα στον ποταμό Mersey, τα ένδοξα χρόνια όπου η περιοχή έσφυζε από ζωή ως ζωτικό κέντρο κατά την Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία είχαν περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν.

Ως μέρος των Liverpool Docks, που αποτέλεσαν την καρδιά της ναυτιλιακής και εμπορικής ιστορίας της πόλης κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, έλαμψε όσο ποτέ άλλοτε, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στο εμπόριο άνθρακα σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία. Στα χρόνια που ακολούθησαν ωστόσο η περιοχή έγινε έρμαιο του χρόνου, μια εγκαταλελειμμένη ζώνη για δεκαετίες.

Με τα χρόνια υποβαθμίστηκε σε ένα παλιό βιομηχανικό τοπίο γεμάτο με αποθήκες, γερανούς, και απομεινάρια μιας εποχής χαμένης στο παρελθόν, πλήρως παραμελημένο από τους κατοίκους του Λίβερπουλ. Με μια πρώτη σκέψη, όχι και το ιδανικό μέρος για να χτίσεις μια επένδυση που αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, έτσι; Η Έβερτον σε αυτό το ερώτημα βέβαια είχε τη δική της ένσταση.... Οι πρώτες εικόνες άλλωστε από το επιβλητικό «Hill Dickinson» της Έβερτον λένε μια ιστορία διαφορετική! Μια ιστορία αναγέννησης.

Το νέο γήπεδο των «Toffees» έκανε τη δική του πρεμιέρα στη νικηφόρα εμφάνιση των παικτών του Ντέιβιντ Μόγιες απέναντι στη Μπράιτον, δεσπόζοντας σαν ένα νέο αστικό κέντρο πάνω στα νερά του ποταμού Mersey. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά με μια μικρή εκτροπή. Αυτή τη φορά τα Liverpool Docks δεν ανθίζουν ως μέρος μιας νέας βιομηχανικής Επανάστασης, αλλά ως ανθός ενός εκ των μεγαλύτερων εξαγώγιμων προϊόντων που έχει προσφέρει στον 21ο αιώνα το Νησί: την Premier League!

Αυτό είναι το νέο «σπίτι» της Έβερτον

Λέγεται «Hill Dickinson», κι αποτελεί το νέο κόσμημα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Απέκτησε το όνομά του μέσω της συμφωνίας της Έβερτον με το νομικό γραφείο Hill Dickinson, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χορηγικές συμφωνίες γύρω από τις ονομασίες γηπέδων στην Ευρώπη.

Μετά τις πρώτες εργασίες που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2021, το γήπεδο έκανε επίσημα εγκαίνια στις 24 Αυγούστου του 2025 στον αγώνα απέναντι στη Μπράιτον, αφού πρώτα είχε περάσει με... άριστα τα πρώτα τεστ που διενεργήθηκαν πίσω στον Φεβρουάριο του ίδιου έτους.

Πρόκειται πλέον για το 8ο μεγαλύτερο γήπεδο στην Αγγλία με χωρητικότητα 52.769 καθισμάτων, μια πολύ μεγάλη διαφορά από το «Goodison Park» που μπορούσε να φιλοξενήσει μέχρι 39.572 θεατές. Μόνο τα γήπεδα των Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Γουέστ Χαμ, Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, όπως φυσικά και το θρυλικό «Wembley» στο Λονδίνο.

Επένδυση που αγγίζει το ένα δισ. ευρώ!

Με το «Goodison Park» να παρακμάζει χρόνο με το χρόνο, η Έβερτον πήρε την απόφαση να χτίσει ένα νέο σπίτι για τον σύλλογο γνωρίζοντας πως το τίμημα θα ήταν... πολύ ακριβό! Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις των ανθρώπων του κλαμπ υπολόγιζαν μια επένδυση κοντά στα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα κόστη... ξέφυγαν και ο τελικός «λογαριασμός» ανέβηκε κοντά στα 950 εκατομμύρια ευρώ!

Πρόκειται για το δεύτερο πιο ακριβό γήπεδο σε κατασκευή σε ολόκληρη την ιστορία της Premier League, με το νεόδμητο στάδιο της Τότεναμ να παραμένει το μοναδικό που το ξεπερνάει σε κόστος που ξεπέρασε τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ!

Σχεδιασμένο από τις Meis Architects και BDP Pattern, με την κατασκευή από την Laing O’Rourke, διαθέτει μοντέρνα, στιβαρή αρχιτεκτονική — με έντονο συνδυασμό βιομηχανικής αισθητικής και μοντέρνων επιφανειών. Θυμίζει μάλιστα τα γύρω αποικιακά τούβλινα κτίρια, ενώ ενσωματώνει υαλοστάσια, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ατσάλινο σκελετό και σύγχρονα fan zones για τους Άγγλους οπαδούς.

Η θύρα στο νότιο μέρους του γηπέδου (South Stand), σαφώς εμπνευσμένη από το «Yellow Wall» της Ντόρτμουντ, φιλοδοξεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο της ατμόσφαιρας, προκαλώντας μια ασφυκτική πίεση στις αντίπαλες ομάδες. Μέσω όλων των υπόλοιπων εγκαταστάσεων, από σημεία VIP με αναμνηστικές πλάκες και premium χώρους, έως τους εμπορικούς χώρους και τα εστιατόρια που θα στεγάζονται στο γήπεδο, το «Hill Dickinson» θέλει να αποτελέσει στο σύνολό του ένα κέντρο αστικής ανάπλασης, μετατρέποντας τη βιομηχανική ζώνη σε τουριστικό και αθλητικό hub.

Τι θα απογίνει το «Goodison Park»;

Το «Hill Dickinson» παίρνει τη θέση του θρυλικού «Goodison Park», το οποίο δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός σύγχρονου κλαμπ της Premier League με θεμέλια από 1892. Για καιρό μάλιστα η Έβερτον είχε αναπτύξει ένα πλάνο κατεδάφισης του γηπέδου, αλλά τελικά τα σχέδια άλλαξαν. Αντ΄αυτού το κλαμπ αποφάσισε να χρίσει το «Goodison Park» ως νέα έδρας της ομάδας γυναικών από τη φετινή περίοδο.