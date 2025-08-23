Χάαλαντ: Σερβίρει γκολ, η σύντροφός του σερβίρει συνταγές!

Μπορεί να είναι ο τρόμος κάθε άμυνας στην Premier League, αλλά στο σπίτι… έχει άλλον σταρ. Η σύντροφος του Έρλινγκ Χάαλαντ κλέβει τη δόξα με τις μαγειρικές της ικανότητες και κάνει καριέρα στο Instagram.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι από τους πιο παραγωγικούς φορ της γενιάς του, «πυροβολεί» ασταμάτητα με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και βρίσκεται σταθερά στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αυτή τη φορά, όμως, τα φώτα δεν πέφτουν επάνω του αλλά στη γυναίκα που έχει δίπλα του.

Η Ισαμπέλ Χάουγκσενγκ Γιοχάνσεν, σύντροφός του από τα εφηβικά τους χρόνια και πλέον μητέρα του παιδιού τους, έχει εξελιχθεί σε influencer της... κουζίνας. Παρότι ξεκίνησε την πορεία της στον χώρο του ποδοσφαίρου, σήμερα χαράζει τη δική της διαδρομή ως food creator στο Instagram, μοιράζοντας με τους followers της το πάθος της για το φαγητό.

Με έμφαση στην υγιεινή διατροφή, η Ισαμπέλ δημοσιεύει συνταγές, ιδέες για πιάτα και στιγμιότυπα από την οικογενειακή ζωή της με τον σούπερ σταρ της Σίτι. Από πεντανόστιμα πρωινά μέχρι ελαφριά γεύματα… για ποδοσφαιριστές υψηλών απαιτήσεων.