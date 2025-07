Μετά από μια γεμάτη σεζόν και έναν πρόωρο αποκλεισμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ο Έρλινγκ Χάαλαντ αφήνει για λίγο τα γήπεδα και απολαμβάνει μια πιο κομψή πλευρά της ζωής, δίπλα στην Ιζαμπέλ Γιοχάνσεν, στη Ρώμη και τη λαμπερή πασαρέλα της Dolce & Gabbana.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές του, καθώς ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι απαθανατίστηκε στην Ιταλίας στο πολυτελές σόου Alta Moda της Dolce & Gabbana στη Ρώμη και μάλιστα μαζί με την εντυπωσιακή σύντροφό του, Ιζαμπέλ Χάουγκσενγκ Γιοχάνσεν.

Το λαμπερό ζευγάρι έκανε την εμφάνισή του στο Foro Romano, με τον 24χρονο σταρ να φοράει ένα λευκό κουστούμι με καλοραμμένο σακάκι και λινό παντελόνι, συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο, καφέ σουέντ μοκασίνια και μαύρα γυαλιά ηλίου. Η Ιζαμπέλ, 21 ετών, επέλεξε ένα διάφανο wrap φόρεμα σε nude τόνους, το οποίο φόρεσε πάνω από χρυσό μπραλέτ και σορτσάκι.

Ο Χάαλαντ, που από το 2023 είναι πρόσωπο της Dolce & Gabbana με τη συμφωνία που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ , χαιρέτισε το κοινό υψώνοντας το χέρι, ενώ το ζευγάρι μπήκε στο event κρατώντας χέρι-χέρι.

📸 Erling Haaland and his girlfriend Isabel Haugseng at the Dolce & Gabbana Alta Moda fashion show in Rome, Italy😍 pic.twitter.com/yyNzuEz30W