Χάαλαντ: «Ξαράχνιασε» προφητικό tweet από το 2018 και... τρέλανε χρήστη της πλατφόρμας
Στα 25 του χρόνια, ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί μία «μηχανή» των γκολ τόσο για την Μάντσεστερ Σίτι, όσο και για την εθνική Νορβηγίας. Ο επιθετικός των Citizens έχει κάνει τους αντιπάλους του να τον... τρέμουν και όχι άδικα.
Πρόσφατα, ο Χάαλαντ έφτασε τα 50 γκολ στο Champions League και έγινε το πιο γρήγορο «πιστόλι» στην διοργάνωση, καθώς χρειάστηκε 49 ματς για να φτάσει αυτό το επίτευγμα. Την λαμπρή πορεία του Νορβηγού είχε προβλέψει μέσω tweet πριν από επτά χρόνια ένας χρήστης του Twitter.
«Υπάρχει ένα παιδί που σκοράρει για πλάκα στη νορβηγική πρώτη κατηγορία και είναι μόλις 18. Θυμηθείτε το όνομα: Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ», ανέφερε η ανάρτησή του στις 23 Σεπτεμβρίου 2018. Ο Χάαλαντ βρήκε το συγκεκριμένο post το οποίο μάλιστα απάντησε, με την ατάκα του να γίνεται αμέσως viral:
«Το θυμάμαι αυτό το όνομα!».
I remember this name 😅 pic.twitter.com/vls6F5OoLa— Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 19, 2025
Βλέποντας την παλιά του ανάρτηση να έρχεται στο φως, ο χρήστης Fredrik δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό και την έκπληξή του, δίνοντας με τη σειρά του τη δική του απάντηση στον Νορβηγό σούπερ σταρ:
«Αυτό είναι τρελό. Έχω ζήσει πολλά στο Twitter, αλλά να ανοίγω την εφαρμογή και να βλέπω τον καλύτερο επιθετικό να με κάνει tag είναι το πιο τρελό από όλα».
This is nuts 😭😭— Fredrik (@F_Edits) November 19, 2025
I've experienced some crazy Twitter-moments before, but opening the app to the best striker in history posting and tagging me is by far the most insane thing 😂 https://t.co/mqyjfblvbm
