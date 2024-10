Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο κορυφαίος σκόρερ της Μάντσεστερ Σίτι, ανακοίνωσε με έναν μοναδικό τρόπο ότι αυτός και η σύντροφός του, Ισαμπέλ Χάουγκσενγκ Γιοχάνσεν, περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Ποιά είναι όμως η 20χρόνη καλλονή συντροφός του;

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, στα 24 του χρόνια, ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο του παιδί με τον πιο αγαπημένο του τρόπο που δεν είναι άλλος από το να σκοράρει! Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σημείωσε δύο τέρματα στον αγώνα της Νορβηγίας απέναντι στη Σλοβενία και έγραψε ιστορία ως ο κορυφαίος σκόρερ της χώρας του με 34 γκολ σε 36 παιχνίδια. . .Ωστόσο, αυτό το γκολ δεν ήταν μόνο ένα ρεκόρ, αλλά και η ευκαιρία για να αποκαλύψει πως περιμένει παιδί. Βάζοντας τη μπάλα κάτω από τη φανέλα του ανακοίνωσε πως θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Για όσους δεν κατάλαβαν μάλιστα το υπονοούμενο, ο Χάαλαντ επιβεβαίωσε την είδηση αργότερα στα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τα emoji ενός μωρού και τη λέξη "σύντομα", αποκαλύπτοντας πως η σύντροφός του είναι έγκυος.

Η 20χρονη Ισαμπέλ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν, που συχνά βρίσκεται στο γήπεδο για να στηρίζει τον Χάαλαντ και τον συνοδεύει επίσης σε εκδηλώσεις, παρακολουθούσε μέχρι πέρσι μαθήματα στο «Bryne Upper Secondary School», που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Νορβηγία. Τον τελευταίο χρόνο, η ζωή της έχει αλλάξει ριζικά, καθώς από τη σχολική αίθουσα της Νορβηγίας, πλέον ζει στο επίκεντρο της δημοσιότητας!

Μόλις έναν χρόνο πριν, πήγαινε στο σχολείο με ποδήλατο και έτρωγε απλά γεύματα στην καντίνα, όπως σάντουιτς με ψάρι. Τώρα, όμως, μετακινείται με μια λευκή Rolls-Royce Cullinan αξίας 400.000 λιρών και απολαμβάνει γεύματα στα πιο πολυτελή εστιατόρια της Αγγλίας.

Τον Απρίλιο του 2023, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mail+», λίγο πριν από τις τελικές εξετάσεις της, η Ισαμπέλ μετακόμισε στο διαμέρισμα του Χάαλαντ στο Μάντσεστερ, για να είναι κοντά στον αγαπημένο της. Η νεαρή ζούσε με την οικογένειά της κοντά στα φιόρδ της Νορβηγίας και έλαβε ειδική άδεια για να παρακολουθεί τα μαθήματα εξ αποστάσεως από το «Bryne Upper Secondary School». Οι φίλοι της τη χαρακτηρίζουν ως το «πιο τυχερό κορίτσι στο Μπράιν» μιας και ο καλός της είναι και πολύ περιζήτητος, ενώ την περιγράφουν ως «εξαιρετικά όμορφη, έξυπνη, κοινωνική και λάτρη της φύσης».

Η Ισαμπέλ, που ασχολείται και η ίδια με το ποδόσφαιρο, εργάζεται επίσης με μερική απασχόληση σε ένα κατάστημα μόδας, σύμφωνα με τη «Sun». Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην ακαδημία νέων της Bryne, όπου και οι δύο ήταν μέλη. Η σχέση τους ξεκίνησε όταν ο Χάαλαντ αγωνιζόταν στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, με την Ισαμπέλ να ταξιδεύει συχνά για να τον δει.

