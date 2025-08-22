Νότιγχαμ Φόρεστ, μεταγραφές: Ανακοίνωσε Ντάγκλας Λουίζ και «έσπασε το φράγμα» των 200 εκατ. στις μεταγραφές
Η Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκλήρωσε μία ακόμα υψηλού κόστους μεταγραφή, αποκτώντας τον Ντάγκλας Λουίς από τη Γιουβέντους με μορφή δανεισμού για έναν χρόνο. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς του παίκτη το επόμενο καλοκαίρι.
Ο 27χρονος Βραζιλιάνος χαφ, που είχε μετακινηθεί μόλις πέρσι από την Άστον Βίλα στους Μπιανκονέρι για 49 εκατ. ευρώ, θα γίνει κάτοικος Λονδίνου με το deal να φτάνει τα 30 εκατ.
Ο Βραζιλιάνος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Premier League όπου στο παρελθόν μέτρησε συνολικά 204 εμφανίσεις με τη φανέλα των Villans. Ο ίδιος τόνισε πως επέλεξε να γυρίσει στην Αγγλία επειδή είδε τη φιλοδοξία και το κίνητρο που υπάρχει στη Φόρεστ φέτος, εκφράζοντας την επιθυμία να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και τον κόσμο της.
Η Φόρεστ δείχνει ιδιαίτερα δραστήρια στη μεταγραφική περίοδο, έχοντας δαπανήσει άλλα 170 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του ρόστερ της, ενόψει και της συμμετοχής της στο Europa League.
It just looks right. 😍— Nottingham Forest (@NFFC) August 21, 2025
