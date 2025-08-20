Νότιγχαμ: Deal με Γιούβε για Ντάγκλας Λουίζ
Εντυπωσιακή η Νότιγχαμ στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, μιας και τα «χτυπήματα» είναι διαδοχικά. Η Φόρεστ έχει δαπανήσει περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ κάνοντας στοχευμένες κινήσεις. Ο Ντάγκλας Λουίς αυτή τη φορά αποτελεί την νέα προσθήκη των Κόκκινων, καθώς η Νότιγχαμ τα έχει βρει σε όλα με την Γιουβέντους για την απόκτηση του με ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ!
Ο Βραζιλιάνος μέσος θα ταξιδέψει εντός της ημέρας (20/8) στο Νησί, εφόσον ολοκληρωθεί έγκαιρα η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων με την ιταλική ομάδα και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Νούνο Σάντο. Η Νότιγχαμ, η οποία μπήκε ιδανικά στη σεζόν συμμετέχει στο Europa League.
Οι σχέσεις του Λουίζ με τον Τούντορ και τους συμπαίκτες του ήταν τυπικές το τελευταίο διάστημα και η επιστροφή του στην Premier League έμοιαζε μονόδρομος. Ο ίδιος είχε στο παρελθόν φορέσει τη φανέλα της Άστον Βίλα.
Douglas Luiz to Nottingham Forest, here we go! Deal now done for fee around €30m to Juventus.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
Understand #NFFC are planning for the Brazilian to travel today destination UK if documents are exchanged in time.
Medical can take place on Thursday if all goes to plan. pic.twitter.com/vx52RjxTcD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Στάμενιτς ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα, δεύτερης κατηγορίας
- Νότιγχαμ Φόρεστ, μεταγραφές: Συμφώνησε με Ντάγκλας Λουίζ και περιμένει το «ΟΚ» της Γιουβέντους
- Το νέο σύνθημα των εκστασιασμένων οπαδών της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: «Μισεί την Τότεναμ, μισεί την Πάλας!» (vid)