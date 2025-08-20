Η Νότιγχαμ συνεχίζει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, αφού συμφώνησε σε όλα με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Ντάγκλας Λουίζ.

Εντυπωσιακή η Νότιγχαμ στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, μιας και τα «χτυπήματα» είναι διαδοχικά. Η Φόρεστ έχει δαπανήσει περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ κάνοντας στοχευμένες κινήσεις. Ο Ντάγκλας Λουίς αυτή τη φορά αποτελεί την νέα προσθήκη των Κόκκινων, καθώς η Νότιγχαμ τα έχει βρει σε όλα με την Γιουβέντους για την απόκτηση του με ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ!

Ο Βραζιλιάνος μέσος θα ταξιδέψει εντός της ημέρας (20/8) στο Νησί, εφόσον ολοκληρωθεί έγκαιρα η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων με την ιταλική ομάδα και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Νούνο Σάντο. Η Νότιγχαμ, η οποία μπήκε ιδανικά στη σεζόν συμμετέχει στο Europa League.

Οι σχέσεις του Λουίζ με τον Τούντορ και τους συμπαίκτες του ήταν τυπικές το τελευταίο διάστημα και η επιστροφή του στην Premier League έμοιαζε μονόδρομος. Ο ίδιος είχε στο παρελθόν φορέσει τη φανέλα της Άστον Βίλα.