Λιντς: Από τη Μίλαν στην Premier League αντί 19 εκατ. ευρώ ο Οκαφόρ
Η Λιντς Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόα Οκαφόρ από τη Μίλαν, με τον 25χρονο Ελβετό επιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους Άγγλους. Το κόστος της μεταγραφής φτάνει τα 19 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας έτσι τις υψηλές φιλοδοξίες του συλλόγου εν όψει της επιστροφής του στην Premier League.
Ο Οκαφόρ αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στη Νάπολι, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση της Serie A, αν και μέτρησε μόλις τέσσερις συμμετοχές. Στους Ροσονέρι έπαιξε συνολικά 53 φορές και σημείωσε επτά γκολ, ενώ προηγουμένως είχε ξεχωρίσει με τη Σάλτσμπουργκ, κατακτώντας τέσσερα σερί πρωταθλήματα στην Αυστρία.
Λίγο μετά την ανακοίνωσή του από τα Παγώνια, στα social media κυκλοφόρησαν δηλώσεις του όπου ανέφερε ότι ήταν όνειρό του το να παίξει στην Premier League, κάτι το οποίο πλέον γίνεται και πραγματικότητα.
✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗡𝗼𝗮𝗵!#LUFC are delighted to announce the signing of Swiss international Noah Okafor on a permanent deal from AC Milan— Leeds United (@LUFC) August 21, 2025
