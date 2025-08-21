Σπουδαία μεταγραφή για τη Λίντς Γιουνάιτεντ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόα Οκαφόρ από τη Μίλαν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Λιντς Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόα Οκαφόρ από τη Μίλαν, με τον 25χρονο Ελβετό επιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους Άγγλους. Το κόστος της μεταγραφής φτάνει τα 19 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας έτσι τις υψηλές φιλοδοξίες του συλλόγου εν όψει της επιστροφής του στην Premier League.

Ο Οκαφόρ αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στη Νάπολι, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση της Serie A, αν και μέτρησε μόλις τέσσερις συμμετοχές. Στους Ροσονέρι έπαιξε συνολικά 53 φορές και σημείωσε επτά γκολ, ενώ προηγουμένως είχε ξεχωρίσει με τη Σάλτσμπουργκ, κατακτώντας τέσσερα σερί πρωταθλήματα στην Αυστρία.

Λίγο μετά την ανακοίνωσή του από τα Παγώνια, στα social media κυκλοφόρησαν δηλώσεις του όπου ανέφερε ότι ήταν όνειρό του το να παίξει στην Premier League, κάτι το οποίο πλέον γίνεται και πραγματικότητα.