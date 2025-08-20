Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε το τέλος του Μάρκο Στάμενιτς από την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη,ο 22χρονος θα παίζει πλέον στην Championship.

Ο Μάρκο Στάμενιτς αποτελεί παρελθόν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και ανακοινώθηκε από την Σουόνσι Σίτι για να αγωνιστεί στη Championship.

Ο 22χρονος μέσος είχε υπογράψει στην Νότιγχαμ από τον Ερυθρό Αστέρα το 2024 και πήγε δανεικός στον Ολυμπιακό. Με τους «ερυθρόλευκους» κατέγραψε 23 συμμετοχές στην Super League και τέσσερις στο Europa League.

Ο διεθνής με την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας έχει προσφέρει πολύτιμες βοήθειες και στην εθνική του ομάδα. Έκανε το ντεμπούτο το 2021 και έκτοτε έχει αγωνιστεί 29 φορές ενώ βοήθησε και στην είσοδο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η Σουόνσι κατέβαλε δύο εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τα δικαιώματα του παίκτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει την αποχώρηση του Μάρκο Σταμένιτς από τον σύλλογο, ο οποίος μεταγράφεται οριστικά στη Σουόνσι Σίτι.

Ο 22χρονος έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας τον Οκτώβριο του 2021 και είναι τακτικός παίκτης της εθνικής του ομάδας, έχοντας 29 συμμετοχές και βοηθώντας την να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Έχοντας συμμετάσχει στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας της Φόρεστ, ο Σταμένιτς μετακομίζει τώρα στην Ουαλία για να ενταχθεί στην ομάδα του Άλαν Σίχαν στο πρωτάθλημα.

Όλοι στο Nottingham εύχονται στον Marko κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».

Ο Στάμενιτς στο νέο του ξεκίνημα στην Σουόνσι διάλεξε τον αριθμό έξι για τη φανέλα του