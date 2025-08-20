Ο Πεπ Γκουαρδιόλα συμμετείχε στο podcast του Sky Sports «One on One from Sky Sports» και ανέφερε μεταξύ άλλων τον λόγο που αποφάσισε να χρίσει αρχηγό τον Μπερνάρντο Σίλβα

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανέφερε στο podcast του Sky Sports «One on One from Sky Sports» τον λόγο που ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι από τον περασμένο Ιούνιο.

Ο προπονητής της Σίτι στάθηκε τόσο στις πνευματικές, όσο και στις αγωνιστικές αρετές του ποδοσφαιριστή του, Μπερνάρντο Σίλβα, υπενθυμίζοντας παράλληλα τα όσα έχει καταφέρει με τους «Πολίτες» όλα αυτά τα χρόνια.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις του:

«Τον επέλεξα για έναν λόγο. Την περασμένη σεζόν, όταν βρισκόμασταν σε μεγάλη, μεγάλη δυσκολία, ήταν πάντα εκεί.

Ήταν πάντα εκεί, προπονούταν κάθε μέρα... εξαντλημένος. Είχαμε μόνο 13/14 παίκτες συν την Ακαδημία σε μια στιγμή και κάθε τρεις μέρες χάναμε ένα παιχνίδι - και ήταν πάντα εκεί.

Είναι ο παίκτης που έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά κατά τη διάρκεια της θητείας μου εδώ, οπότε ήταν πάντα διαθέσιμος. Για τη γενναιοδωρία του όταν δεν παίζει, πάντα με ένα μεγάλο χαμόγελο, πάντα προσπαθώντας να βοηθήσει.

Έπαιξε ως αριστερός μπακ, δεξιός μπακ, εξτρέμ, αμυντικός μέσος. Δεν έχει σημασία σε ποια θέση - πάντα σκέφτεται τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Με όλα τα προσόντα του, είπα ότι θα είναι καλός αρχηγός.

Και έχει αποδειχθεί πραγματικά πολύ καλός αρχηγός».