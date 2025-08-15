Μπερνάρντο Σίλβα: «Το ''pasillo'' είναι υποκρισία, εγώ δεν θέλω να χειροκροτώ»
Η Premier League της σεζόν 2025-2026 είναι προ των πυλών, καθώς απόψε (15/8) στις 22:00 η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και η Μπόρνμουθ κάνουν ποδαρικό, στο ματς του «Άνφιλντ».
Ήδη αρκετοί είναι αυτοί που έχουν κάνει τις προβλέψεις του για το ποια ομάδα θα τερματίσει στην κορυφή, ωστόσο ο Μπερνάρντο Σίλβα της υποψήφιας πρωταθλήτριας Μάνστεστερ Σίτι, προέβη σε μια δήλωση που έχει γίνει viral. Ο Πορτογάλος χαφ των «πολιτών» ρωτήθηκε σχετικά με το «pasillo» (ή Guard of honor, όπως το ονομάζουν στην Αγγλία) και έδωσε μια... αμφιλεγόμενη απάντηση.
Ο Σίλβα τόνισε πως θεωρεί υποκρισία την συγκεκριμένη κίνηση των ομάδων και ο ίδιος δεν επιθυμεί να χειροκροτάει τον αντίπαλο, ούτε όμως έχει την ανάγκη να λαμβάνει το χειροκρότημα των αντιπάλων όταν η δική του ομάδα κερδίζει τον τίτλο.
Δείτε ΕπίσηςΝτιόγκο Ζότα: Η Premier League τιμά τη μνήμη του Πορτογάλου και του αδερφού του στα ματς της πρώτης αγωνιστικής
«Guard oh honor για τη Λίβερπουλ; Κατά τη γνώμη μου, είναι υποκρισία. Δεν είναι παράδοση που έχουμε στην Πορτογαλία.
Αν θέλουν να το κάνουν, μπορούν να το κάνουν, αλλά εγώ δεν επρόκειτο να τους χειροκροτήσω γιατί δεν γιορτάζω έτσι την ήττα. Όταν κερδίζω έναν τίτλο, δεν χρειάζομαι κανέναν άλλον να χειροκροτήσει για μένα», είπε χαρακτηριστικά ο βραχύσωμος άσος.
🗣️ Bernardo Silva: "Guard of honour for Liverpool? In my opinion, it's hypocrisy. It's not a tradition we have in Portugal.
If they want to do it, they can do it, but I wasn't going to clap them because that's not how I celebrate defeat.
When I win a title, I don't need… pic.twitter.com/mdGuOv8i2Y— Football Talk (@FootballTalkHQ) August 15, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Νότιγχαμ Φόρεστ, μεταγραφές: Ντύνει στα κόκκινα ΜάκΑτι και Χάτσινσον με 78 εκατ. ευρώ συνολικά!
- Ντιόγκο Ζότα: Η Premier League τιμά τη μνήμη του Πορτογάλου και του αδερφού του στα ματς της πρώτης αγωνιστικής
- Premier League: Σταθερή μετά το... παραστράτημα της La Liga - «Δεν σχεδιάζουμε παιχνίδια σε άλλες χώρες»