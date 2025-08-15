Μπερνάρντο Σίλβα: «Το ''pasillo'' είναι υποκρισία, εγώ δεν θέλω να χειροκροτώ»

Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι έδωσε την δική του εκδοχή για το «pasillo» που είθισται να κάνουν οι ομάδες στους πρωταθλητές, χαρακτηρίζοντάς το υποκρισία.

Η Premier League της σεζόν 2025-2026 είναι προ των πυλών, καθώς απόψε (15/8) στις 22:00 η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ και η Μπόρνμουθ κάνουν ποδαρικό, στο ματς του «Άνφιλντ».

Ήδη αρκετοί είναι αυτοί που έχουν κάνει τις προβλέψεις του για το ποια ομάδα θα τερματίσει στην κορυφή, ωστόσο ο Μπερνάρντο Σίλβα της υποψήφιας πρωταθλήτριας Μάνστεστερ Σίτι, προέβη σε μια δήλωση που έχει γίνει viral. Ο Πορτογάλος χαφ των «πολιτών» ρωτήθηκε σχετικά με το «pasillo» (ή Guard of honor, όπως το ονομάζουν στην Αγγλία) και έδωσε μια... αμφιλεγόμενη απάντηση.

Ο Σίλβα τόνισε πως θεωρεί υποκρισία την συγκεκριμένη κίνηση των ομάδων και ο ίδιος δεν επιθυμεί να χειροκροτάει τον αντίπαλο, ούτε όμως έχει την ανάγκη να λαμβάνει το χειροκρότημα των αντιπάλων όταν η δική του ομάδα κερδίζει τον τίτλο.

«Guard oh honor για τη Λίβερπουλ; Κατά τη γνώμη μου, είναι υποκρισία. Δεν είναι παράδοση που έχουμε στην Πορτογαλία.

Αν θέλουν να το κάνουν, μπορούν να το κάνουν, αλλά εγώ δεν επρόκειτο να τους χειροκροτήσω γιατί δεν γιορτάζω έτσι την ήττα. Όταν κερδίζω έναν τίτλο, δεν χρειάζομαι κανέναν άλλον να χειροκροτήσει για μένα», είπε χαρακτηριστικά ο βραχύσωμος άσος.