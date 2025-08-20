Σκληρή απάντηση της Νιούκαστλ στον Ίσακ: «Είμαστε απογοητευμένοι από την ανάρτησή του»

Μετά την οργισμένη ανάρτηση του Αλεξάντερ Ίσακ, η Νιούκαστλ με ανακοίνωσή της απάντησε στον Σουηδό καλώντας τον να επιστρέψει στις προπονήσεις όταν νιώσει έτοιμος.

Η υπόθεση του Αλεξάντερ Ίσακ έχει προκαλέσει αναστάτωση στο στρατόπεδο της Νιούκαστλ, με τον Σουηδό επιθετικό να ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Με αφορμή την απουσία του από την τελετή βράβευσης των κορυφαίων της Premier League για την περσινή σεζόν, ο Ίσακ έριξε τα βέλη του προς το κλαμπ και τόνισε πως μια σχέση δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη.

Η απάντηση της Νιούκαστλ ήταν άμεση και ιδιαίτερα αυστηρή. Σε ανακοίνωσή τους, οι Magpies τόνισαν πως ο Ίσακ παραμένει δεσμευμένος με συμβόλαιο, ότι δεν υπήρξε ποτέ υπόσχεση πως μπορεί να φύγει το καλοκαίρι και ότι οι συνθήκες για μία πιθανή μεταγραφή του δεν έχουν ευδοκιμήσει. Μάλιστα, η διοίκηση ξεκαθάρισε πως ο ποδοσφαιριστής παραμένει μέλος της «οικογένειάς» της και είναι καλοδεχούμενος να επιστρέψει στις προπονήσεις.

Αναλυτικά όσα ανέφεραν στη σχετική τους ανάρτηση οι Καρακάξες:

«Είμαστε απογοητευμένοι που ενημερωθήκαμε για την ανάρτηση του Αλεξάντερ Ισάκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απόψε.

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Άλεξ παραμένει υπό συμβόλαιο και ότι ποτέ δεν υπήρξε καμία δέσμευση από επίσημο στέλεχος του συλλόγου πως μπορεί να αποχωρήσει από τη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ αυτό το καλοκαίρι.

Θέλουμε να κρατήσουμε τους καλύτερους παίκτες μας, αλλά κατανοούμε επίσης ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν τις δικές τους επιθυμίες και ακούμε τις απόψεις τους. Όπως εξηγήσαμε στον Άλεξ και στους εκπροσώπους του, σε κάθε απόφαση πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το συμφέρον της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, της ομάδας και των φιλάθλων μας. Ήμασταν σαφείς ότι οι προϋποθέσεις για μια πώληση αυτό το καλοκαίρι δεν έχουν εκπληρωθεί.

Δεν προβλέπουμε αυτές οι προϋποθέσεις να ικανοποιηθούν.

Αυτός είναι ένας περήφανος σύλλογος με μεγάλες παραδόσεις και προσπαθούμε να διατηρούμε το οικογενειακό μας πνεύμα. Ο Άλεξ παραμένει μέλος της οικογένειάς μας και θα είναι καλοδεχούμενος όταν νιώσει έτοιμος να επιστρέψει και να ξαναενταχθεί στους συμπαίκτες του»