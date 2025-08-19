Στην Κρήτη από την Καλαμάτα ο Σεΐχης των ΗΑΕ: Εντυπωσιάζει το υπερπολυτελές γιοτ του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι

Με φόντο το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων από την Καλαμάτα, κατέπλευσε η θαλαμηγός ενός ανθρώπου που έχει αλλάξει την ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι, του Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων .

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά γιοτ στον κόσμο αγκυροβόλησε αυτές τις μέρες στα ήρεμα νερά του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων, τραβώντας όλα τα βλέμματα ντόπιων και τουριστών σύμφωνα με τα parakritika.gr. Ο λόγος για το «Blue», τη θαλαμηγό-υπερπαραγωγή που ανήκει στον Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ισχυρό άνδρα πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Το εντυπωσιακό σκάφος, μήκους 160 μέτρων και αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων, διαθέτει πολυτέλειες που ξεπερνούν κάθε φαντασία: χαμάμ, ιδιωτικό κινηματογράφο, γυμναστήριο, ελικοδρόμιο και τζακούζι, ενώ το εσωτερικό του έχει επιμεληθεί ο διάσημος Βρετανός σχεδιαστής Terence Disdale. Η ετήσια συντήρηση του σκάφους εκτιμάται στα 60 εκατομμύρια δολάρια, αποδεικνύοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά και εξελιγμένα γιοτ παγκοσμίως.

Ο Σεΐχης διατηρεί χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις, ωστόσο η παρουσία του στην Κρήτη δεν πέρασε απαρατήρητη. Το «Blue» έφτασε στα Χανιά το πρωί της Τρίτης, προερχόμενο από την Καλαμάτα, συνοδευόμενο από δύο ακόμα πολυτελή σκάφη.

Ο άνθρωπος πίσω από τη «χρυσή εποχή» της Σίτι

Ο Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ δεν είναι άγνωστος στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Από τότε που ανέλαβε την ιδιοκτησία της Μάντσεστερ Σίτι το 2008, η αγγλική ομάδα έχει μεταμορφωθεί σε έναν από τους κυρίαρχους συλλόγους της Ευρώπης. Υπό την καθοδήγηση του Πεπ Γκουαρδιόλα και με ένα ρόστερ γεμάτο αστέρες, οι «Πολίτες» έχουν κατακτήσει =πρωταθλήματα Αγγλίας και το Τσάμπιονς Λιγκ, εδραιώνοντας τη θέση τους στην ποδοσφαιρική ελίτ.

Πηγή: parakritika.gr