Βαρύ ήταν το τίμημα του πανηγυρισμού για τον προπονητή τερματοφυλάκων της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος χρειάστηκε... έξι ράμματα από χτύπημα στο κεφάλι του μετά το γκολ του Γουντ!

Οι φίλαθλοι της Νότιγχαμ Φόρεστ έχουν σίγουρα έναν πολύ καλό λόγο για να είναι χαρούμενοι μετά την πρεμιέρα της ομάδας τους στην Premier League.

Στο «Σίτι Γκράουντ», η Νότιγχαμ με... μπροστάρη των Κρις Γουντ των δύο τερμάτων επικράτησε της Μπρέντφορντ 3-1 και πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στο πρωτάθλημα.

Ένας από αυτούς που το χάρηκαν και με το παραπάνω ήταν ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας, Ρουί Μπαρμπόσα. Το πρώτο γκολ του Γουντ στο 5' «στοίχισε» στον Μπαρμπόσα μερικά... ράμματα, αφού πανηγύρισε έξαλλα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι!

Μάλιστα, ο τηλεοπτικός φακός εστίασε στον Μπαρμπόσα αμέσως μετά το περιστατικό, ο οποίος δεχόταν ήδη τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του. Όπως αποδείχθηκε χρειάστηκε συνολικά έξι ράμματα μετά το χτύπημα, όπως «μαρτύρησε» ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στις δηλώσεις μετά το τέλος του ματς.