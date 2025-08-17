Η Νότιγχαμ Φόρεστ «καθάρισε» από νωρίς το ματς με την Μπρέντφορντ (3-1) με πρωταγωνιστή τον Γουντ, πραγματοποιώντας ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Στο λονδρέζικο ντέρμπι Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας έμειναν στο «μηδέν».

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η νέα σεζόν για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο λύγισε με 3-1 την Μπρέντφορντ, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στο «City Ground» και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην Premier League.

Η καλή μέρα φάνηκε μάλιστα από την αρχή για τους γηπεδούχους που ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 5΄, με προβολή του Κρις Γουντ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Στο 42΄ήταν η σειρά του Εντόι να βρει δίχτυα στο ντεμπούτο του στην Premier League με εντυπωσιακή κεφαλιά, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Γουντ πήρε και πάλι το «όπλο» του σκοράροντας σε άδειο τέρμα, αφού απέφυγε τον Κέλεχερ.

Το μόνο που κατάφερε η Μπρέντφορντ ήταν να μειώσει στο σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τιάγκο στο 78΄, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

«Λευκή» ισοπαλία στο Τσέλσι - Πάλας

Το λονδρέζικο ντέρμπι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μεταξύ της Τσέλσι και της Κρίσταλ Πάλας έληξε στο απόλυτο... μηδέν! Σε ένα άνευρο δεύτερο μέρος, που δεν θύμισε σε τίποτα το πρώτο όπου η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω, οι Μπλε θα μπορούσαν να πάρουν στο φινάλε τη νίκη, όμως οι προσπάθειες των Ντέλαπ, Εστεβάο και Σάντος στέφθηκαν χωρίς επιτυχία.

Στο πρώτο 45λεπτο, η Πάλας είδε τον... φευγάτο Έζε να σημειώνει ένα εξαιρετικό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ωστόσο με παρέμβαση του VAR ακυρώθηκε, λόγω παράβασης στον κανονισμό του.. τείχους από τον Γκουέχι! Ο Άγγλος αμυντικός, βρισκόταν λιγότερο από ένα μέτρο μακριά από το αντίπαλο τείχος τη στιγμή που εκτελέστηκε το φάουλ, με αποτέλεσμα το γκολ να μην μετρήσει. Έτσι, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό στην πρεμιέρα τους στην Premier League.

Τσέλσι (Μαρέσκα): Σάντσεθ, Τζέιμς (79' Γκουστό), Ατσεαμπόνγκ, Τσαλόμπα, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Έντσο (79' Σάντος), Νέτο, Πάλμερ, Γκίτενς (54' Εστεβάο), Ζοάο Πέδρο (73' Ντέλαπ)

Κρίσταλ Πάλας (Γκλάσνερ): Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκουέχι, Μουνόθ, Γουάρτον, Χιουζ (70' Λέρμα), Μίτσελ, Σαρ, Έζε (84' Ντένεβι), Ματετά