Νότιγχαμ Φόρεστ: Οι αγκαλιές του Βαγγέλη Μαρινάκη με τους παίκτες μετά τη νίκη στην πρεμιέρα (vid)
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο υποδέχθηκε στο «Σίτι Γκράουντ» την Μπρέντφορντ, στην πρεμιέρα της στην Premier League και επικράτησε 3-1 «καθαρίζοντας» το παιχνίδι ήδη από το πρώτο ημίχρονο.
Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση, η οποία τον άφησε ικανοποιημένο. Μετά τη λήξη του ματς, περίμενε στη φυσούνα τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τους οποίους χαιρέτησε και αγκάλιασε έναν-έναν.
Μεταξύ αυτών και τον Κρις Γουντ, τον πρωταγωνιστή του αγώνα, καθώς με δύο δικά του γκολ οδήγησε τη Νότιγχαμ στην εύκολη νίκη.
Post-match celebrations. ❤️ pic.twitter.com/nzmzTvNcLe— Nottingham Forest (@NFFC) August 17, 2025
