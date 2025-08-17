Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε... περίπατο στην πρεμιέρα της στην Premier League, με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, να συγχαίρει τους παίκτες έναν προς έναν μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο υποδέχθηκε στο «Σίτι Γκράουντ» την Μπρέντφορντ, στην πρεμιέρα της στην Premier League και επικράτησε 3-1 «καθαρίζοντας» το παιχνίδι ήδη από το πρώτο ημίχρονο.

Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση, η οποία τον άφησε ικανοποιημένο. Μετά τη λήξη του ματς, περίμενε στη φυσούνα τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τους οποίους χαιρέτησε και αγκάλιασε έναν-έναν.

Μεταξύ αυτών και τον Κρις Γουντ, τον πρωταγωνιστή του αγώνα, καθώς με δύο δικά του γκολ οδήγησε τη Νότιγχαμ στην εύκολη νίκη.