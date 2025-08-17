Σύμφωνα με το «Athletic», η Κρίσταλ Πάλας επικοινώνησε με την Κλαμπ Μπριζ εκφράζοντας το ενδιαφέρον της για τον Χρήστο Τζόλη, κάνοντας μάλιστα και πρόταση.

Την ώρα που πριν λίγες μέρες ο Χρήστος Τζόλης είχε αναφέρει σε δηλώσεις του την επιθυμία να παραμείνει σε μία ομάδα για παραπάνω από μία σεζόν μετά από καιρό, το «Athletic» και ο πάντα έγκυρος Ντέιβιντ Όρνσταϊν αποκάλυψε πως η Κρίσταλ Πάλας «ενόχλησε» την Κλαμπ Μπριζ για κείνον.

Crystal Palace have made an approach to Club Brugge for attacker Christos Tzolis, as they pursue options in case Eberechi Eze exits Selhurst Park this summer.



Full story from @David_Ornstein ⤵️ August 17, 2025

Με τον Εμπερέτσι Έζε να είναι κοντά στην Τότεναμ, οι «Γκλέιζερς» έχουν αρχίσει να τσεκάρουν παίκτες για την αντικατάστασή του σε περίπτωση που φτάσουν σε κάποια συμφωνία με τα «Σπιρούνια».

Φαίνεται πως αυτή τη στιγμή πρώτος στην λίστα τους είναι ο Μπιλάλ Ελ Κανούς της Λέστερ, όμως και ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται αρκετά ψηλά στην λίστα της Πάλας αυτή τη στιγμή.

Μάλιστα, η αγγλική ομάδα έχει κάνει μία πρόταση στην Μπριζ, η οποία απορρίφθηκε και αναμένεται να επανέλθει σύντομα με βελτιωμένη πρόταση ενώ είναι ήδη σε συζητήσεις με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή.

Ο 23χρονος Έλληνας εξτρέμ φέτος έχει αγωνιστεί σε επτά παιχνίδια έχοντας σκοράρει τρία γκολ και δώσει δύο ασίστ.