Η Νότιγχαμ υπέταξε με ανατροπή τη Λιντς (3-1) και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο από τον... Αύγουστο, για να πάρει σημαντική ανάσα. Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον αλληλοεξοντώθηκαν στο ντέρμπι (0-0), με τους Κωστούλα και Τζίμα να παίρνουν ξανά χρόνο συμμετοχής.

Χρειάστηκε σχεδόν... τρεις μήνες, αλλά η Νότιγχαμ Φόρεστ γεύτηκε ξανά τη χαρά της νίκης στην Premier League. Οι Reds έμειναν πίσω στο σκορ κόντρα στη Λιντς αλλά βρήκαν τον τρόπο να πάρουν το πρώτο τους τρίποντο (3-1) μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος (17/08) και μαζί σημαντική ανάσα, αφού, παρ'ότι παραμένουν στη 19η θέση, πλησίασαν στον έναν βαθμό τη ζώνη ασφαλείας.

Ήταν πολύ σκληρό το ξεκίνημα για την ομάδα του Σον Ντάις. Στο 12' είδε τον Περί να αρνείται με απίθανη επέμβαση το γκολ στον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ από κοντά και στα... καπάκια έμεινε πίσω στο σκορ, με τον Άαρονσον να σερβίρει στον Ενμέτσα και τον Γερμανό μέσο να κάνει το 1-0. Ωστόσο η απάντηση ήταν άμεση, αφού στο 15' ο Περί αυτή τη φορά δεν είχε την καλύτερη αντίδραση και ο Σανγκαρέ προ ανυπεράσπιστης εστίας επανέφερε την ισορροπία.

Η Νότιγχαμ πήρε τα ηνία και έψαξε το γκολ για να γυρίσει τούμπα το ματς, μέχρι να δικαιωθεί στο 68'. Ο Γκιμπς-Γουάιτ είπε «ευχαριστώ» στην εξαιρετική σέντρα του Χάτσινσον και με κεφαλιά από την καρδιά της περιοχής ολοκλήρωσε την ανατροπή. Οι Reds φρόντισαν να αποφύγουν τις περιπέτειες και στο 90' ο Άντερσον με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Κρίσταλ Πάλας - Μπράιτον 0-0

Είχε πάθος, είχε ένταση, είχε νεύρα και δυνατές μονομαχίες, αλλά δεν είχε γκολ. Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον πάλεψαν με ό,τι είχαν αλλά εν τέλει συμβιβάστηκαν με τον βαθμό της λευκής ισοπαλίας και συνεχίζουν στη 10η και την 11η θέση της Premier League αντίστοιχα. Χρόνο συμμετοχής στο σημαντικό παιχνίδι πήραν, ερχόμενοι από τον πάγκο, και ο Μπάμπης Κωστούλας (75') με τον Στέφανο Τζίμα (85'). Οι δύο ομάδες είχαν αμφότερες σημαντικές στιγμές, αλλά ισορρόπησαν σε τεντωμένο σκοινί, αφού όταν χρειάστηκε ο Χέντερσον με τον Φερμπρούχεν δήλωσαν «παρών» σε ένα παιχνίδι πάντως από το οποίο έλειψαν οι καλές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Άστον Βίλα - Μπόρνμουθ 4-0

Εντυπωσιακή η Άστον Βίλα, διέλυσε με 4-0 την Μπόρνμουθ και πλησίασε σε απόσταση αναπνοής την τετράδα. Οι Villans δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και στο πρώτο 45λεπτο έβαλαν τις βάσεις για το τρίποντο. Στο 28ο λεπτό ο Μπουεντιά άνοιξε το σκορ με φοβερή εκτέλεση φάουλ και στο 40' ο Ονάνα σημείωσε το 2-0. Στο 77΄ο Μπάρκλεϊ πέτυχε το 3-0 για τους γηπεδούχους, με τον Μάλεν να διαμορφώνει το 4-0.

Μπρέντφορντ - Νιουκάστλ 3-1

Η Μπρέντφορντ υποχρέωσε τη Νιούκαστλ στην τρίτη της ήττα στα πέντε τελευταία ματς, καθώς επικράτησε 3-1. Έτσι, οι Magpies παράμειναν κοντά στην επικίνδυνη ζώνη. Ο Μπαρνς άνοιξε το σκορ στο 27' για τη Νιούκαστλ, ωστόσο στο 56ο λεπτό ο Σάντε έφερε το ματς στα ίσα. Η αποβολή του Μπερν έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα στους γηπεδούχους, το οποίο εκμεταλλεύθηκαν στο έπακρο. Στο 78' ο Τιάγκο πέτυχε το 2-1 και στις καθυστερήσεις «χτύπησε» ξανά το τελικό 3-1.