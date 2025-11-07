«Απόλυτες» συνεχίζουν στο Conference League Σάμσουνσπορ, Τσέλιε και Μάιντς που βρίσκονται στην κορυφή με τριπλή ισοβαθμία. Επέστρεψε στις νίκες με τριάρα η Κρίσταλ Πάλας, ισοπαλίες έφεραν ΑΕΚ Λάρνακας και Ομόνοια.

Σάμσουνσπορ - Χάμρουν 3-0

Το απόλυτο 3Χ3 έκανε η Σάμσουνσπορ που «πάτησε» με 3-0 την Χάμρουν από τη Μάλτα. Οι βάσεις της νίκης μπήκαν στο 18' με τον Χόλσε να ανοίγει το σκορ προτού ακολουθήσουν ακόμη δύο τέρματα στο β' μέρος, εκεί όπου Κίλιντς και Μάριους σκόραραν διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

ΑΕΚ Λάρνακας - Αμπερντίν 0-0

«Άσφαιρες» έμειναν στην Κύπρο ΑΕΚ Λάρνακας και Αμπερντίν. Η κυπριακή ομάδα που είχε και δοκάρι, δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα παρά την υπεροχή της και με το 0-0 έφτασε τους 7 βαθμούς.

Τσέλιε - Λέγκια 2-1

Νίκη με ανατροπή και 3Χ3 για την Τσέλιε του Ριέρα! Οι Σλοβένοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το γκολ του Ουρμπάνσκι στο 17ο λεπτό, ωστόσο έφεραν «τούμπα» το ματς μέσα σε πέντε λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο! Ιοσίφοβ (72') και Κάρνιτσνικ (77') οι σκόρερ της Τσέλιε που επικράτησε 2-1.

Μάιντς - Φιορεντίνα 2-1

«Απόλυτη» και η Μάιντς που με ανατροπή στο τελευταίο λεπτό επικράτησε της Φιορεντίνα με 2-1 στη Γερμανία! Οι Βιόλα είχαν ανοίξει το σκορ στο 16' με τον Σομ. Στο 68' ο Χόλερμπαχ που μόλις είχε μπει στο παιχνίδι ισοφάρισε, ενώ την ανατροπή έκανε στο 90+5' ο Λι Ζαέ-Σουνγκ.

Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-1

Την πρώτη της νίκη πανηγύρισε η Κουόπιο και μάλιστα με ανατροπή απέναντι στην Σλόβαν του Κυριάκου Σαββίδη, ο οποίος πέρασε στο ματς στο β' μέρος. Ο Μαρτσέλι έβαλε σε θέση οδηγού την Σλόβαν μόλις στο 3ο λεπτό, αλλά η συνέχεια ανήκει στην Κουόπιο. Στο 41' ισοφάρισε με τον Αντγουί, ενώ στο 48' ο Πάρζιτσεκ έκανε το 2-1. Το τελικό 3-1 ήρθε από τον Όκσανεν στο 81'. Χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σλόβαν.

Κρίσταλ Πάλας - Άλκμααρ 3-1

Το καθήκον της έκανε η Κρίσταλ Πάλας που επέστρεψε στις νίκες στο Conference League. Οι Αετοί άφησαν πίσω τους το... κάζο με την ΑΕΚ Λάρνακας και υπέταξαν με 3-1 την Άλκμααρ στο Λονδίνο για να ανέβει στην 9η θέση της League Phase. Ο Ματετά έχασε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από την άσπρη βούλα στο 17' αλλά ο Λακρουά έκανε το 1-0 στο 22' και απέβαλε το άγχος. Ακολούθησαν δύο γκολ του Ισμαΐλα Σαρ (45+4' & 57') που τελείωσε το παιχνίδι. Το μόνο που κατάφεραν να κάνουν οι Ολλανδοί ήταν να μειώσουν προσωρινά με τον Μάινανς στο 54'.

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπρέινταμπλικ 2-0

Επέστρεψε στις νίκες η Σαχτάρ που επιβλήθηκε της Μπρέινταμπλικ με 2-0. Το υπέροχο βολέ του Μπονταρένκο έβαλε μπροστά την ουκρανική ομάδα στο 28' και τη νίκη «σφράγισε» στο 65' ο Ελίας.

Χάκεν - Στρασβούργο 1-2

Σπουδαίο τρίποντο, το δεύτερο στην Ευρώπη φέτος, πήρε το Στρασβούργο που επικράτησε 2-1 της Χάκεν στη Σουηδία και συνεχίζει στην πρώτη οκτάδα του Conference League. Ενσίσο (21') και Γκοντό (60') άνοιξαν τον δρόμο για τη νίκη, ενώ οι γηπεδούχοι μπόρεσαν μόνο να μειώσουν με τον Ντεμπέ.

Λωζάνη - Ομόνοια 1-1

Όρθια έμεινε στην Ελβετία η Ομόνοια κι έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από την έδρα της Λωζάνης. Ο Νεοφύτου άνοιξε το σκορ στο 34', οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Μπερ στο 40' και έχασαν τεράστια ευκαιρία να πάρουν τη νίκη. Στο 90+9', ο Ουζόχο σταμάτησε τον Κουστόντιο από την άσπρη βούλα και κράτησε ζωντανή την κυπριακή ομάδα, που συνεχίζει με δύο βαθμούς στη League Phase.

Νόα - Σίγκμα Όλομουτς 1-2

Σημαντική νίκη πέτυχε η Σίγκμα Όλομουτς μέσα στην έδρα της Νόα με 1-2. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στην ουσία από το πρώτο μέρος, αφού η Σίγκμα προηγήθηκε στο 10', η Νόα ισοφάρισε στο 21', αλλά οι φιλοξενούμενοι τρία λεπτά μετά πήραν εκ νέου προβάδισμα που διατήρησαν ως το τέλος.

Σπάρτα Πράγας - Ρακόβ 0-0

Έναν βαθμό συνέλεξε η Ρακόβ των Σβάρνα και Κωνσταντόπουλου στην Πράγα απέναντι στη Σπάρτα, μετά το ισόπαλο δίχως τέρματα 0-0. Στους 5 βαθμούς έφτασε η Ρακόβ.

Ντινάμο Κιέβου - Ζρίνσκι 6-0

Έστησε... πάρτι η Ντινάμο Κιέβου κι έκανε σεφτέ στο Conference League με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Μετά από δύο ήττες, σκόρπισε τη Ζρίνσκι με εξάρα και «εισέβαλε» στην 24άδα της League Phase. Ο Ποπόφ άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος και μετά την ανάπαυλα οι Γκερέρο, Καμπάεφ, Μπουγιάλσκι, Γιαρμολένκο και Μπλανούτα υπέγραψαν τον θρίαμβο.

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Ριέκα 1-1

Η Λίνκολν κατάφερε να κόψει δύο βαθμούς από την Ριέκα μετά το ισόπαλο 1-1 στο Γιβραλτάρ. Οι Κροάτες είχαν προηγηθεί με τον Φρουκ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όμως η Λίνκολν ισοφάρισα στο 84', ενώ νωρίτερα είχε χάσει και πέναλτι.

Ράγιο Βαγιεκάνο - Λεχ Πόζναν 3-2

Απίθανο comeback έκανε η Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στη Λεχ Πόζναν, «κλέβοντας» τους τρεις βαθμούς στις καθυστερήσεις του αγώνα, μετά το τελικό 3-2. Ο... οικείος μας Λουίς Πάλμα έβαλε μπροστά την Λεχ Πόζναν στο 11', ενώ στο 39' ο Κοζουμπάλ έκανε το 0-2. Ωστόσο, στο β' μέρος η Ράγιο αντεπιτέθηκε και τα έφερε όλα... τούμπα! Ο Παλαθόν μείωσε στο 58', στο 83' ο ντε Φρούτος ισοφάρισε, ενώ το γκολ της «λύτρωσης» σημείωσε ο Γκαρθία στο 90+4'!

Σέλμπουρν - Ντρίτα 0-1

Την πρώτη της νίκη πανηγύρισε η Ντρίτα στην έδρα της Σέλμπουρν, περνώντας με 0-1. Οι γηπεδούχοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 16', ενώ το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 57' με τον Αϊζεράι.

Σκεντίγια - Γιαγκελόνια 1-1

Η Γιαγκελόνια πήρε την... μπουκιά από το στόμα της Σκεντίγια στο 90+10' γράφοντας το τελικό 1-1 που έδωσε και στις δύο από έναν βαθμό. Η Σκεντίγια είχε προηγηθεί στο 49' με τον Λατίφι, προτού το γκολ του Λοθάνο διαμορφώσει το αποτέλεσμα.

Ραπίντ Βιέννης - Κραϊόβα 0-1

Η Ραπίντ Βιέννης δεν... σηκώνει κεφάλι στην Ευρώπη. Γνώρισε νέα ήττα, αυτή τη φορά από την Κραϊόβα μέσα στη Βιέννη (0-1) και παρέμεινε στην τελευταία θέση του Conference χωρίς βαθμό. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημειώθηκε στο 37' από τον Ρομαντσούκ.