Μεγάλη πρόκριση στα play-offs για την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, η οποία έκανε... restart στο δεύτερο ημίχρονο και με το τελικό 3-2 απέναντι στη Ζάλτσμπουργκ πέρασαν στον επόμενο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ρέιντζερς. Ασίστ για τον Έλληνα διεθνή.

Τι κι αν βρέθηκε με δύο τέρματα πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, η Μπριζ έβγαλε αντίδραση, ανέτρεψε το ματς με την Ζάλτσμπουργκ και με το τελικό 3-2 πανηγύρισε την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Εκεί όπου οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν την Ρέιντζερς για μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν βασικός στη ρεβάνς με τους αυστριακούς, οι οποίοι «σόκαραν» από νωρίς τους γηπεδούχους. Στο 18' ο Ράσμουσεν ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, με τον Μπαϊντού να κάνει το 2-0 στο 42ο λεπτό. Παρ' όλα αυτά, η Μπριζ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο μέρος, όπου κυριάρχησε απόλυτα. Ο Σέις μείωσε σε 2-1 στο 61', σκορ που έστελνε το ματς στην παράταση. Ωστόσο, ο Φορμπς δεν είχε... όρεξη για περιπέτειες και δράμα, και με μία φανταστική ενέργεια ισοφάρισε σε 2-2. Ο Τζόλης φρόντισε να βάλει την υπογραφή του στις καθυστερήσεις, σερβίροντας για τον Βανάκεν που διαμόρφωσε το τελικό 3-2.