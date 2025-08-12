Μπριζ: «Ανατροπάρα» με ασίστ Τζόλη και πρόκριση στα play-offs του Champions League
Τι κι αν βρέθηκε με δύο τέρματα πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, η Μπριζ έβγαλε αντίδραση, ανέτρεψε το ματς με την Ζάλτσμπουργκ και με το τελικό 3-2 πανηγύρισε την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Εκεί όπου οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν την Ρέιντζερς για μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης.
Ο Χρήστος Τζόλης ήταν βασικός στη ρεβάνς με τους αυστριακούς, οι οποίοι «σόκαραν» από νωρίς τους γηπεδούχους. Στο 18' ο Ράσμουσεν ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, με τον Μπαϊντού να κάνει το 2-0 στο 42ο λεπτό. Παρ' όλα αυτά, η Μπριζ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο μέρος, όπου κυριάρχησε απόλυτα. Ο Σέις μείωσε σε 2-1 στο 61', σκορ που έστελνε το ματς στην παράταση. Ωστόσο, ο Φορμπς δεν είχε... όρεξη για περιπέτειες και δράμα, και με μία φανταστική ενέργεια ισοφάρισε σε 2-2. Ο Τζόλης φρόντισε να βάλει την υπογραφή του στις καθυστερήσεις, σερβίροντας για τον Βανάκεν που διαμόρφωσε το τελικό 3-2.
The 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒃𝒂𝒄𝒌! 🔥🔥🔥— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 12, 2025
On to the Play-Off Round! See you soon, Rangers FC! 🤝 pic.twitter.com/1QObPcPo9F
