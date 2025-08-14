Η Premier League δεν ξεχνάει τον Ντιόγκο Ζότα και ετοιμάζεται τα τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου Πορτογάλου και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, σε όλα τα ματς της πρώτης αγωνιστικής.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα της νέας σεζόν στην Premier League έχει ήδη ξεκινήσει και η αυλαία ανοίγει το βράδυ της Κυριακής, με την Λίβερπουλ να υποδέχεται στο «Άνφιλντ» την Μπόρνμουθ (15/8, 22:00).

Η δράση επιστρέφει περίπου έναν μήνα μετά τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στις 3 Ιουλίου βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια της Λίβερπουλ και όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Όπως αναμενόταν, η Premier League θα τιμήσει τη μνήμη των δύο αδερφών σε όλα τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση στο «Άνφιλντ», εκεί όπου η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι «βαριά» και έντονα φορτισμένη.

Όπως έχει προγραμματιστεί, σε όλες τις αναμετρήσεις θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από τη σέντρα, ενώ όλοι οι παίκτες θα αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια.

Στο «Άνφιλντ», οι οπαδοί των Reds θα ετοιμάσουν ένα ξεχωριστό μωσαϊκό στις εξέδρες τιμώντας τον Ζότα. Θυμίζουμε ότι ο σύλλογος έχει ήδη αποσύρει τη φανέλα με τον αριθμό «20», ενώ έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα γλυπτό στη μνήμη του Πορτογάλου στο εμβληματικό της γήπεδο.