Μετά από περίπου έναν χρόνο προπονητικής απραξίας, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι βρήκε και πάλι... σπίτι στο Κατάρ για λογαριασμό της Αλ Σαντ.

Επιστροφή στους πάγκους για τον Ρομπέρτο Μαντσίνι! Ο Ιταλός προπονητής πιάνει και πάλι... δουλειά, καθώς ανακοινώθηκε από την Αλ Σαντ του Κατάρ το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Περίπου έναν χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2024, ο Μαντσίνι αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έκτοτε ήταν ελεύθερος στην αγορά, ενώ το όνομά του είχε «παίξει» και στην Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου. Ως προπονητής της εθνικής Ιταλίας είχε κατακτήσει το EURO πίσω στο 2021, ενώ σε επίπεδο συλλόγων έχει καθίσει στον πάγκο των Φιορεντίνα, Λάτσιο, Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Γαλατάσαραϊ και Ζενίτ.