Έτοιμη να κάνει δικά της δύο από τα σπουδαιότερα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Στηρίζει έμπρακτα τα νιάτα η Νότιγχαμ Φόρεστ, που είναι έτοιμη να επενδύσει 78 εκατομμύρια ευρώ σε δύο από τα πιο λαμπερά next big things του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο λόγος για τον Τζέιμς ΜάκΑτι και τον Ομάρι Χάτσινσον, που προβάρουν τα κόκκινα, σύμφωνα με τα διεθνή media. Αμφότεροι ήταν βασικοί και πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του EURO Κ21 από τα Τρία Λιοντάρια πριν λίγο καιρό.

Για τον ΜάκΑτι τα πάντα είναι κλεισμένα. Reds και Μάντσεστερ Σίτι τα έχουν βρει σε όλα και ο 22χρονος μέσος, που αγωνίζεται με την ίδια έφεση ως οκτάρι και ως δεκάρι, αναμένεται άμεσα να ταξιδέψει στο Νότιγχαμ για τα τυπικά της υπόθεσης.

🚨🌳 James McAtee to Nottingham Forest, here we go! Deal agreed club to club for the midfielder who said yes to #NFFC as revealed earlier this week.



£22m initial fee up to £30m package with add-ons and sell-on plus buy back clause.



Medical booked for McAtee. pic.twitter.com/fei79rbY16 August 14, 2025

Όσον αφορά στον Χάτσινσον, αυτός ήταν λίγο πιο... ζόρικη περίπτωση. Η Νότιγχαμ εδώ και καιρό βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Ίπσουιτς για τον 21χρονο μεσοεπιθετικό (δεκάρι και εξτρέμ) και φαίνεται πως οδεύουμε για τη χρυσή τομή, μιας και, σύμφωνα με το Athletic, οι δύο σύλλογοι είναι μια ανάσα από οριστική συμφωνία στα 43,5 εκατομμύρια ευρώ! Ο Χάτσινσον είναι προϊόν των ακαδημιών της Άρσεναλ, έχει περάσει και από την Τσέλσι και με την Ίπσουιτς μετρά 14 γκολ και 8 ασίστ σε 82 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨 EXCL: Nottingham Forest in process of agreeing £37.5m fee with Ipswich Town for Omari Hutchinson. Personal terms no issue. #NFFC + 21yo #ITFC playmaker both still have other options so transfer not done - but ready pending final decisions @TheAthleticFC https://t.co/khPU9IY4Oy — David Ornstein (@David_Ornstein) August 14, 2025

Ο ΜάκΑτι, που θα κοστίσει σχεδόν 35 εκατομμύρια, είναι γέννημα-θρέμμα της ακαδημίας της Μάντσεστερ Σίτι, εντυπωσίασε ως δανεικός στη Σέφιλντ και την περυσινή δύσκολη σεζόν πήρε την ευκαιρία του υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα. Το… ολικό λίφτινγκ των Citizens ωστόσο, τον ανάγκασε να μείνει εκτός πλάνων.