Ο CEO της Premier League, Ριτσαρντ Μάστερς, ξεκαθάρισε πως η αγγλική λίγκα δεν σχεδιάζει να ακολουθήσει το παράδειγμα της La Liga όσον αφορά στη διεξαγωγή παιχνιδιών στο εξωτερικό.

Η La Liga άνοιξε τον δρόμο, αλλά η Premier League δεν πρόκειται να τον ακολουθήσει. Η ισπανική λίγκα έριξε τη βόμβα και ανακοίνωσε πως το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα της ερχόμενης σεζόν, εκτός απροόπτου, θα διεξαχθεί όχι στην Ισπανία, αλλά στο… Μαϊάμι για εμπορικούς σκοπούς. Αυτό φυσικά σήκωσε έντονη συζήτηση και γκρίνια από τους περισσότερους φιλάθλους, που δήλωσαν αντίθετοι στη συγκεκριμένη κίνηση.

Όπως αντίθετη είναι και η Premier League. Με αφορμή την απόφαση της La Liga, ο CEO του αγγλικού πρωταθλήματος, Ρίτσαρντ Μάστερς, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνων της Premier League στο εξωτερικό, ωστόσο ήταν ανένδοτος για ακόμη μια φορά. «Δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει καθόλου αυτό που έκανε η La Liga, δεν σχεδιάζουμε να διεξάγουμε παιχνίδια πρωταθλήματος μακριά από τη χώρα. Δεν είναι καν κάτι που συζητάμε, δεν υπάρχει στο προσκήνιο», δήλωσε ο Μάστερς… ανακουφίζοντας σχετικά τους οπαδούς των αγγλικών ομάδων που έδειχναν εξαγριωμένοι μέχρι και με την ιδέα για κάτι τέτοιο.

Βέβαια, η αγγλική λίγκα εκτιμά από την πλευρά της την εμπορικότητα του προϊόντος της και σε άλλες χώρες και δεν διστάζει να επωφελείται από αυτή όποτε και όσο μπορεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι τα τελευταία χρόνια τρέχει τα Premier League series στα γήπεδα των ΗΠΑ, κάτι σαν φιλικό τουρνουά προετοιμασίας ανάμεσα σε ομάδες του πρωταθλήματος.