Η La Liga θέλει να περάσει σε νέα εποχή με αγώνες και στο... εξωτερικό και η «πρεμιέρα» φαίνεται πως θα γίνει με την διεξαγωγή της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι.

Μια νέα εποχή φαίνεται πως ξημερώνει στο ισπανικό πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του και για το κοινό των ΗΠΑ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Marca», η Ισπανική Ομοσπονδία θέλει να διεξάγει έναν αγώνα πρωταθλήματος της νέας σεζόν σε αμερικανικό έδαφος και τα... πρωτεία φαίνεται πως θα πάρει ο αγώνας Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα.

Αντί να διεξαχθεί στο «Θεράμικα» στις 20 Δεκεμβρίου, στην συνεδρίαση που διεξήχθη τη Δευτέρα (11/8) στα γραφεία της Ισπανικής Ομοσπονδίας εγκρίθηκε η διεξαγωγή του αγώνα σε διαφορετική... ήπειρο και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι.

Αμφότερες οι ομάδες έχουν ενημερωθεί για τις προθέσεις της Ομοσπονδίας κι έχουν ανάψει με τη σειρά τους το πράσινο φως, αναδιοργανώνοντας το πρόγραμμά τους με δεδομένο πως το υπερατλαντικό ταξίδι πιθανότατα θα επηρεάσει ορισμένες συνθήκες.

Από εκεί και πέρα θα κατατεθεί αίτημα τόσο προς τη FIFA, όσο και προς την UEFA ώστε να παρθούν οι σχετικές άδειες από τις δυο αρμόδιες Ομοσπονδίες.

Η διεξαγωγή ενός αγώνας πρωταθλήματος εκτός ισπανικών συνόρων πάντως αποτελεί εδώ και χρόνια το μεγάλο όνειρο του προέδρου της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, όμως μένει να φανεί αν θα ακολουθήσουν αντιδράσεις από τις υπόλοιπες ομάδες περί αλλοίωσης του πρωταθλήματος.