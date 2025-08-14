Πρεμιέρα Premier League: Ντέρμπι, ρεκόρ και…. Σαλάχ!

Η σεζόν τώρα ξεκινάει! Πρεμιέρα σε Premier και LaLiga με ντέρμπι στο Μάντσεστερ και μεγάλα παιχνίδια. Ο Σαλάχ που πάντα σκοράρει, η Ρεάλ που δεν χάνει για 20 χρόνια και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τη σέντρα στα Crazy Stats.

Σέντρα, λοιπόν, στην Premier League, με τη Λίβερπουλ και υποδέχεται την Μπόρνμουθ το βράδυ της Παρασκευής. Οι Reds έχουν κερδίσει τα 11 από τα 12 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, με μοναδική εξαίρεση την ήττα με 1-0 τον Μάρτιο του 2023. Πέρα από αυτό το καλό σερί, η Λίβερπουλ δεν έχει ηττηθεί σε πρεμιέρα πρωταθλήματος σε καμία από τις 12 προηγούμενες σεζόν, κερδίζοντας 9 φορές, επίδοση που είναι η κορυφαία αυτή τη στιγμή στην κατηγορία.





Μόλις 3 φορές, μάλιστα, στις 33 προηγούμενες σεζόν η πρωταθλήτρια ξεκίνησε με ήττα, με τελευταία την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από την Τότεναμ το 2021. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.29, ενώ ο άσος από το πρώτο ημίχρονο σε απόδοση 1.83. Από εκεί και πέρα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει πετύχει 9 γκολ σε πρεμιέρες της Premier League, τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη. Μάλιστα, η Μπόρνμουθ είναι ένας από τους αγαπημένους του αντιπάλους στην Αγγλία, έχοντας 11 τέρματα εναντίον της. Το να πετύχει ο Σαλάχ το πρώτο γκολ πληρώνει 4.20.

Πρεμιέρα με ντέρμπι

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Αγγλία διεξάγεται το απόγευμα της Κυριακής, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Άρσεναλ. Και οι δύο ομάδες έχουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες για τη φετινή σεζόν, με τους «κόκκινους διάβολους» να χάνουν μόλις 2 από τα 18 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Αυτές οι ήττες, πάντως, ήρθαν με τους φιλοξενούμενους να έχουν τον Αρτέτα στον πάγκο (αμφότερες με 1-0 τον Νοέμβριο του 2020 και τον Μάιο του 2024).

Two new faces leading the line for iconic clubs ⚡️



Man Utd v Arsenal, unmissable on the opening weekend 🍿 pic.twitter.com/YIMsFNBvFL — Premier League (@premierleague) August 10, 2025

Οι «κανονιέρηδες», πάντως, έχουν σκοράρει και στις 11 προηγούμενες επισκέψεις τους στο Old Trafford (συνολικά 14 τέρματα). Είναι μόλις η 2η φορά που η Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Άρσεναλ για την πρεμιέρα, με τους Red Devils να κερδίζουν με 4-1 τη σεζόν 1989-90. Οι Gunners τρέχουν εντυπωσιακό αήττητο εκτός έδρας σερί από την περσινή σεζόν, έχοντας χάσει για τελευταία φορά από τη Νιουκάστλ με 1-0 τον περασμένο Νοέμβριο. Από τότε, πέρασαν 14 παιχνίδια. Αυτό σερί είναι και το κορυφαίο τους από το 2004. Τότε, είχε σταματήσει στην ήττα από τη Γιουνάιτεντ στο Μάντσεστερ… Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 3.40, το διπλό στο 2.10, ενώ το G/G το βρίσκουμε στο 1.72.

Δύσκολη έξοδος για την Μπαρτσελόνα

Η σεζόν για την Μπαρτσελόνα ξεκινάει με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Μαγιόρκα. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν χάσει σε πρεμιέρα της LaLiga μόλις 1 φορά στις 16 προηγούμενες σεζόν (1-0 στο Μπιλμπάο το 2019), φτάνοντας στη νίκη σε 13 από αυτές τις περιπτώσεις. Η ομάδα του Χάνζι Φλικ, μάλιστα, ηττήθηκε μόνο σε 1 από τις 11 πιο πρόσφατες εξόδους της στο πρωτάθλημα (την προηγούμενη σεζόν), κερδίζοντας και τις 7 τελευταίες. Τώρα, ψάχνει την 8η διαδοχική εκτός έδρας νίκη, κάτι που έχει να πετύχει από τον Μάρτιο του 2021. Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.55.

2 - Barcelona will be looking to win LaLiga in consecutive seasons for the first time since the 2017/18 and 2018/19 campaigns, both titles won under Ernesto Valverde. Challenge. pic.twitter.com/FJrlmjITan — OptaJose (@OptaJose) August 11, 2025

Την ίδια στιγμή, και η Μαγιόρκα τα πηγαίνει πολύ καλά στις πρεμιέρες, έχοντας γνωρίσει την ήττα μόλις 1 φορά στις 12 προηγούμενες σεζόν (0-3 στη Βαλένθια το 2008). Στις 4 τελευταίες πρεμιέρες, μάλιστα, αναδείχθηκε ισόπαλη. Θα δούμε ακόμα μία ισοπαλία; Το «Χ» πληρώνει 4.33. Δεν πρέπει, πάντως, να ξεχνάμε και το πόσο εντυπωσιακή ήταν η Μπαρτσελόνα επιθετικά πέρυσι: σε 60 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε 174 γκολ. Μόνο ένας προπονητής στην ιστορία του συλλόγου είδε τους Καταλανούς να πετυχαίνουν περισσότερα γκολ: ο Λουίς Ενρίκε τη σεζόν 2015-16 με 175 γκολ επίσης σε 60 παιχνίδια. Βρίσκουμε το Over 2,5 στο 1.61.

Τελευταία ήττα το 2008 για τη Ρεάλ

Το πρόγραμμα της LaLiga κλείνει την ερχόμενη Τρίτη (19/08), όταν η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Οσασούνα. Η «βασίλισσα» δεν έχει χάσει κανένα από τα 20 προηγούμενα μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα, μετά την ήττα με 1-0 στο El Sadar τον Ιανουάριο του 2011, ενώ σε πρεμιέρα το αήττητο σερί της έχει φτάσει στις 16 σεζόν, μετά την ήττα με 2-1 από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια το 2008.

55 - Real Madrid have conceded 55 goals in 42 matches in all competitions in 2025 (1.3 per match), with only Real Valladolid (56 in 21; 2.6 per match) conceding more goals since the start of the year among all teams in the five major leagues. Reinforcements. pic.twitter.com/UplMgTtHmE — OptaJose (@OptaJose) August 5, 2025

Οι Τρίτες, πάντως, δεν… ταιριάζουν στη Ρεάλ, που έχει χάσει τα 2 από τα 3 προηγούμενα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα τη συγκεκριμένη μέρα, ενώ τώρα θα αντιμετωπίσει μία ομάδα, που επίσης τα πηγαίνει καλά στις πρεμιέρες, καθώς τρέχει αήττητο σερί 7 αγώνων (από το 2013). Παράλληλα, η Οσασούνα έχει φύγει με ισοπαλία από το Santiago Bernabéu στις 2 από τις 4 προηγούμενες επισκέψεις της για το πρωτάθλημα. Ο άσος προσφέρεται στο 1.25, ενώ η διπλή ευκαιρία Χ2 στο πρώτο ημίχρονο σε απόδοση 2.10.

bwin Quick Hits

Η Τσέλσι κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και θα ξεκινήσει τη σεζόν στην Premier League με εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, που την Κυριακή κατέκτησε το Community Shield, κερδίζοντας τη Λίβερπουλ στα πέναλτι. Οι «μπλε» δεν έχουν χάσει κανένα από τα 15 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο τους ανάμεσα στις υπόλοιπες 19 ομάδες της φετινής κατηγορίας. Θα ξεκινήσουν για 5η φορά στην ιστορία τους με ντέρμπι Λονδίνου, κερδίζοντας σε όλες τις 4 προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ κέρδισαν και τις 2 προηγούμενες πρεμιέρες κόντρα στην Κυπελλούχο (1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο 2004 και 4-0 την Πόρτσμουθ το 2008). Ο άσος τώρα πληρώνει 1.58.

Η Μάντσεστερ Σίτι κάνει πρεμιέρα στην έδρα της Γουλβς, την οποία έχει κερδίσει στα 9 από τα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια της (με εξαίρεση την ήττα με 2-1 τον Σεπτέμβριο του 2023). Οι Citizens θα ξεκινήσουν το πρωτάθλημα με εκτός έδρας έδρα αναμέτρηση για 9η διαδοχική σεζόν, έχοντας χάσει μόνο 1 από αυτές, σκοράροντας συνολικά 19 γκολ σε αυτό το σερί και έχοντας παθητικό μόλις 2 τερμάτων. Κέρδισαν, μάλιστα, για την 1η αγωνιστική στις 13 από τις 14 προηγούμενες σεζόν, χάνοντας μόνο από την Τότεναμ με 1-0 το 2021. Την ίδια στιγμή, η Γουλβς έχει χάσει και τις 4 πιο πρόσφατες πρεμιέρες της στην Premier League, ενώ οι επιδόσεις της Σίτι τον μήνα Αύγουστο είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές: έχει ηττηθεί μόνο 1 φορά σε 31 παιχνίδια, κερδίζοντας τα 26 από αυτά! Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.46, ενώ αν το συνδυάσουμε με N/G η απόδοση ανεβαίνει στο 2.90.

A club with a rich history, now making new memories under head coach Nuno Espirito Santo 🌳



Get to know @NFFC ahead of 2025/26 with our club guide ⤵️ pic.twitter.com/00nuYvgTpJ — Premier League (@premierleague) August 11, 2025

Μετά την περσινή εκπληκτική της σεζόν η Νότιγχαμ Φόρεστ θα ξεκινήσει με εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Μπρέντφορντ. Οι γηπεδούχοι, πάντως, δεν έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι της σεζόν στο πρωτάθλημα σε κανένα από τα 7 τελευταία χρόνια, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν έχασαν σε καμία από τις 4 προηγούμενες σεζόν για την Premier League. Σε αυτό το σερί, μάλιστα, πέτυχαν τουλάχιστον 2 τέρματα. Βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2 σε απόδοση 1.71, ενώ το Over 2,5 στο 1.82.

Νέο ξεκίνημα για την Τότεναμ με τον Φρανκ στον πάγκο και στην πρεμιέρα φιλοξενεί την Μπέρνλι. Ο Δανός προπονητής φιλοδοξεί να συνεχίσει το σερί, που θέλει κανέναν από τους 8 προηγούμενους προπονητές των Spurs να μην χάνει το πρώτο του παιχνίδι (τελευταίος ο Βίλας Μπόας το 2012 κόντρα στη Νιουκάστλ). Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει τα 8 από τα 9 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια τους στο ζευγάρι, αλλά δεν έχουν κρατήσει το μηδέν σε κανένα από τα 13 τελευταία τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερή τους από το 2010. Ο άσος σε συνδυασμό με G/G προσφέρεται σε απόδοση 3.00.

Η Άστον Βίλα φιλοξενεί τη Νιουκάστλ, κόντρα στην οποία ψάχνει διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2004-05 έπειτα από τη νίκη της με 4-1 τον περασμένο Απρίλιο. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 21 προηγούμενα παιχνίδια τους στο Villa Park σε όλες τις διοργανώσεις, κερδίζοντας τα 8 πιο πρόσφατα από αυτά, σερί που είναι το κορυφαίο τους από το 1977. Θα πετύχει η Βίλα τη 2η διαδοχική της νίκη σε πρεμιέρα για πρώτη φορά μετά το 2015; Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.30.

Ποτέ στην ιστορία της στη LaLiga δεν έχει κερδίσει στην πρεμιέρα η Χιρόνα. Την ίδια στιγμή, η Ράγιο Βαγιεκάνο προέρχεται από διαδοχικές νίκες σε πρεμιέρες, ενώ η τελευταία φορά που ξεκίνησε τη σεζόν με ήττα μακριά από το γήπεδό της ήταν το 2021 (0-3 στη Σεβίλλη). Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει τα 5 από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια, που έδωσαν για το πρωτάθλημα την Παρασκευή. Στο 2.15 βρίσκουμε το διπλό Draw No Bet.

Atleti fans, which signing are you most excited for? pic.twitter.com/jnSgeIURg0 — LALIGA English (@LaLigaEN) August 8, 2025

Η Ατλέτικο ξεκινάει τη σεζόν με εκτός έδρας αποστολή κόντρα στην Εσπανιόλ, η οποία δεν έχει κερδίσει σε πρεμιέρα στη LaLiga από το 2015 (1-0 τη Χετάφε). Συνολικά, το αρνητικό σερί της Εσπανιόλ χωρίς νίκη επί της Ατλέτικο στη LaLiga έχει φτάσει στα 8 παιχνίδια, με τα 4 πιο πρόσφατα από αυτά να λήγουν ισόπαλα. Επιπλέον, οι Rojiblancos δεν χάνουν σε πρεμιέρα από το 2009 (0-3 από τη Μάλαγα). Το διπλό κυμαίνεται σε απόδοση 1.53.

Η Μπράιτον ξεκινάει τη νέα σεζόν με εντός έδρας ματς κόντρα στη Φούλαμ, η οποία κέρδισε σε πρεμιέρα μόλις 1 φορές στις 8 προηγούμενες σεζόν (1-0 την Έβερτον το 2023). Οι γηπεδούχοι, από την άλλη, μετράνε 4 διαδοχικές νίκες για την 1η αγωνιστική, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ συλλόγου και είναι η κορυφαία τρέχουσα στην Premier League. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.90.

Η Γουέστ Χαμ θα ξεκινήσει τη σεζόν κόντρα σε ομάδα, που μόλις προβιβάστηκε, για 4η φορά στην ιστορία της. Οι Hammers πανηγύρισαν τη νίκη και στις 3 προηγούμενες περιπτώσεις. Θα συνεχίσουν το σερί και απέναντι στη Σάντερλαντ, που δεν έχει κερδίσει σε πρεμιέρα σε καμία από τις 7 προηγούμενες χρονιές της στην κορυφαία κατηγορία; Το διπλό πληρώνει 2.25.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Premier League κλείνει το βράδυ της Δευτέρας, όταν η Λιντς αντιμετωπίζει την Έβερτον. Στα 8 τελευταία ματς των Peacocks για την 1η αγωνιστική σημειώθηκαν συνολικά 39 τέρματα! Το Over 2,5 τώρα προσφέρεται σε απόδοση 2.05.

Η Μπιλμπάο έχει χάσει μόλις 1 από τα 11 προηγούμενα εντός έδρας ματς με αντίπαλο τη Σεβίλλη για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 9 από αυτά. Θα βάλει τέλος στο αρνητικό σερί των 5 αγώνων χωρίς νίκη σε πρεμιέρα της LaLiga; Στο 1.65 ο άσος.

Η Έλτσε επέστρεψε στη LaLiga, όπου δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 11 προηγούμενες πρεμιέρες της, γνωρίζοντας την ήττα στις 9 από αυτές. Δεν βρήκε, μάλιστα, καν δίχτυα στις 9 πιο πρόσφατες! Η Μπέτις, από την άλλη, δεν έχει ηττηθεί σε πρεμιέρα σε καμία από τις 5 προηγούμενες σεζόν (μετά το 1-2 από τη Βαγιαδολίδ το 2019), ενώ κόντρα σε ομάδες που μόλις προβιβάστηκαν οι Verdiblancos έχουν χάσει μόλις 1 από 36 προηγούμενα ματς (χάνοντας ξανά από τη Βαγιαδολίδ τον Ιανουάριο του 2025). Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 2.30.

Ούτε μία φορά δεν ξεκίνησε τη σεζόν με νίκη, παίζοντας εντός έδρας η Βιγιαρεάλ στη LaLiga. Έδωσε 8 τέτοια παιχνίδια μέχρι τώρα και έχασε τα 3 από αυτά. Σε απόδοση 1.65 βρίσκουμε το χάντικαπ +2 για την Οβιέδο.

Η Αλαβές έχει χάσει το εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν στη LaLiga σε κάθε μία από τις 4 προηγούμενες σεζόν. Αυτό το σερί είναι και το χειρότερο στην ιστορία του συλλόγου. Θα το εκμεταλλευτεί η Λεβάντε, προκειμένου να αποφύγει την ήττα; Στο 1.60 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2.

