Ποινή αποκλεισμού οκτώ εβδομάδων στον πρώην διαιτητή της Premier League, Ντέιβιντ Κόουτι, επιβλήθηκε από τον FA, λόγω των υβριστικών σχολίων κατά του Γιούργκεν Κλοπ.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) ανακοίνωσε την τιμωρία του Ντέιβιντ Κόουτι, του διαιτητή των σκανδάλων την περασμένη σεζόν. Σύμφωνα με αυτήν, στον Κόουτι επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού οκτώ εβδομάδων εξαιτίας των υβριστικών σχολίων που έκανε για τον Γιούργκεν Κλοπ.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε βγει στην επιφάνεια μετά από βίντεο που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έβγαλε στη... σέντρα τον διαιτητή. Το εν λόγω οπτικοακουστικό υλικό, που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2020, περιλάμβανε προσβλητικές αναφορές στον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, ενώ παράλληλα περιείχε υπονοούμενα για την εθνικότητά του.

Είχε ακολουθήσε η απόλυση του Κόουτι από την Επιτροπή Διαιτησίας στην Αγγλία (PGMOL), ενώ τη «σκυτάλη» πήρε και η UEFA που του απαγόρευσε να διευθύνει ματς ευρωπαϊκών διοργανώσεων μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

David Coote has been further sanctioned by the FA for an "aggravated breach" of rule E3.2, because of the reference he made to Jurgen Klopp's nationality in a video on social media. pic.twitter.com/Sj3KmtV2jI — BBC Sport (@BBCSport) August 12, 2025

Η FA είχε κατηγορήσει επίσημα τον Κόουτι τον περασμένο Ιούνιο, ενώ πλέον ο ρεφερί -που έχει παραδεχθεί την κατηγορία- θα απέχει από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα για τις επόμενες οκτώ εβδομάδες. Παράλληλα, υποχρεούται να παρακολουθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με φυσική παρουσία.