Σλοτ: «Το τελευταίο πράγμα για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι η μάχη του τίτλου»

Οι πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια της Λίβερπουλ στη Premier League έχουν αφήσει τον Άρνε Σλοτ εντελώς αδιάφορο για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τη «μάχη» του τίτλου.

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (09/11) τη Λίβερπουλ, σε αυτό που ήταν το 1000 παιχνίδι του Πεπ Γκουαρδιόλα ως προπονητή, επικρατώντας εμφατικά με 3-0.

Το αποτέλεσμα αυτό είδε τη Λίβερπουλ να υποχωρεί στην όγδοη θέση της βαθμολογίας με τον Σλοτ να δίνει στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης μια εξαιρετικά ειλικρινή αξιολόγηση για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του το τελευταίο διάστημα.

«Το τελευταίο πράγμα για το οποίο θέλω να μιλήσω τώρα είναι η μάχη του τίτλου. Πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στο να πετύχουμε αποτελέσματα, το ένα αποτέλεσμα μετά το άλλο, προτού καν το σκεφτούμε αυτό και η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε πλέον στην όγδοη θέση. Το τελευταίο πράγμα στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η διεκδίκηση του τίτλου, κάτι που μπορούσαμε να κάνουμε την περασμένη σεζόν, αλλά όχι και τις δύο προηγούμενες. Πρέπει να βελτιωθούμε και αυτό είναι προφανές».

Οι «πολίτες» ήταν αρκετά ανώτεροι των πρωταθλητών Αγγλίας στο χθεσινό αγώνα, με τον ίδιο τον Ολλανδό να μην διστάζει να το παραδεχτεί.

«Ήταν, σε κάθε πτυχή του ποδοσφαίρου, καλύτεροι (από εμάς) στο πρώτο ημίχρονο. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι χάναμε με 2-0 στο ημίχρονο και ήταν μια δίκαιη αντανάκλαση του πώς πήγε το παιχνίδι. Φυσικά, όλοι είναι απογοητευμένοι».

Arne Slot: "The last thing I should speak about now is the title race." pic.twitter.com/lIZhLbhzt6 November 9, 2025

Η ήττα αυτή από τη Σίτι ήταν η πέμπτη της Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα για αυτή τη σεζόν, ξεπερνώντας ήδη τον συνολικό αριθμό ηττών που υπέστησαν σε όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς κατά την οποία κατέκτησαν και τον τίτλο της Premier League. Σε 11 αγώνες πρωταθλήματος οι «reds» έχουν συγκεντρώσει 18 βαθμούς, 10 λιγότερους από αυτούς που είχαν σε αυτό το σημείο την περασμένη σεζόν.

Από την άλλη η Μάντσεστερ Σίτι μετά από την χθεσινή της νίκη «σκαρφάλωσε» στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ που έχασε βαθμούς κόντρα στη «νεοφώτιστη» Σάντερλαντ.