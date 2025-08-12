Αν και ήταν σχεδόν βέβαιο πως θα αποτελέσει παρελθόν, εντούτοις ο Ιταλός εξτρέμ αναμένεται να παραμείνει στους πρωταθλητές Αγγλίας, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.

Στις αρχές του καλοκαιριού η αποχώρηση του Φεντερίκο Κιέζα από τη Λίβερπουλ έμοιαζε κάτι παραπάνω από βέβαιη. Ο Ιταλός άσος που αποκτήθηκε πέρυσι (2024) έναντι περίπου 12 εκατ. ευρώ από τη Γιουβέντους, δεν κέρδισε ποτέ την εμπιστοσύνη του Άρνε Σλοτ.

Αποτέλεσμα ήταν να «γράψει» όλα κι όλα 466 λεπτά συμμετοχής (14 ματς, 2 γκολ, 2 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις με τους «Reds» και να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Ωστόσο, οι πρόσφατες μεταγραφικές εξελίξεις φαίνεται πως ανέτρεψαν το σκηνικό.

Σύμφωνα με τη Gazzetta Dello Sport, ο Σλοτ και οι συνεργάτες του ενημέρωσαν τον Κιέζα πως δεν θα παραχωρηθεί, καθώς δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές στην επίθεση, μετά την πώληση των Λουίς Ντίας (Μπάγερν Μονάχου) και Ντάργουιν Νούνιες (Αλ Χιλάλ).

Ακόμη και αν δεν αγωνιστεί πολύ, ο 27χρονος πρόκειται να μείνει στο «Άνφιλντ» και τη νέα σεζόν, εκτός αν προκύψουν εξελίξεις στο θέμα του Αλεξάντερ Ίσακ.