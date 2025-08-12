Αλεξάντερ Ίσακ: Δεν θέλει να παίξει ξανά με τη φανέλα της Νιουκάστλ
Συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο των αγγλικών ΜΜΕ η περίπτωση του Αλεξάντερ Ίσακ. Ο Σουηδός στράικερ που φερόταν να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Λίβερπουλ, ενημερώθηκε από ανθρώπους της Νιουκάστλ πως ο σύλλογος δεν θα τον παραχωρήσει αυτό το καλοκαίρι.
Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκάλεσε τον θυμό του 25χρονου επιθετικού, ο οποίος θέλει πάση θυσία να αποχωρήσει από τις «καρακάξες». Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δύσκολα θα συμβεί μετά τα τελευταία γεγονότα, κάτι που σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρσταϊν κάνει τον Ίσακ ανένδοτο: δεν θέλει να φορέσει ξανά τη φανέλα της Νιουκάστλ, ακόμη και αν μείνει στην ομάδα και δεν υπάρχει καμία επιθυμία για επανένταξη στο σύνολο του Έντι Χάου.
Πάντως, όπως σημειώνει ο Άγγλος δημοσιογράφος, παρά το «στοπ» που φαίνεται να έβαλε, η Νιουκάστλ... τσεκάρει το μεταγραφικό παζάρι, αφού γνωρίζει καλά την ανάγκη της Λίβερπουλ για ενίσχυση στην επίθεση.
Δείτε ΕπίσηςΈντι Χάου για Ίσακ: «Η ομάδα πήρε μια απόφαση, αλλά εγώ θέλω παίκτες που επιθυμούν να παίζουν για το κλαμπ»
🚨 Alexander Isak adamant he will not play for Newcastle again. Even if window closes without exit 25yo views #NUFC career over + no wish to reintegrate. Club say not for sale but exploring market amid Liverpool interest & striker wants #LFC @TheAthleticFC https://t.co/0z6Ry0nZrU— David Ornstein (@David_Ornstein) August 12, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.