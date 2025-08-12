Ο Σουηδός επιθετικός παρουσιάζεται ανένδοτος όσον αφορά το να αγωνιστεί ξανά με τις «καρακάξες», μετά τη διαρροή πως ο σύλλογος δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει.

Συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο των αγγλικών ΜΜΕ η περίπτωση του Αλεξάντερ Ίσακ. Ο Σουηδός στράικερ που φερόταν να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Λίβερπουλ, ενημερώθηκε από ανθρώπους της Νιουκάστλ πως ο σύλλογος δεν θα τον παραχωρήσει αυτό το καλοκαίρι.

Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκάλεσε τον θυμό του 25χρονου επιθετικού, ο οποίος θέλει πάση θυσία να αποχωρήσει από τις «καρακάξες». Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό δύσκολα θα συμβεί μετά τα τελευταία γεγονότα, κάτι που σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρσταϊν κάνει τον Ίσακ ανένδοτο: δεν θέλει να φορέσει ξανά τη φανέλα της Νιουκάστλ, ακόμη και αν μείνει στην ομάδα και δεν υπάρχει καμία επιθυμία για επανένταξη στο σύνολο του Έντι Χάου.

Πάντως, όπως σημειώνει ο Άγγλος δημοσιογράφος, παρά το «στοπ» που φαίνεται να έβαλε, η Νιουκάστλ... τσεκάρει το μεταγραφικό παζάρι, αφού γνωρίζει καλά την ανάγκη της Λίβερπουλ για ενίσχυση στην επίθεση.