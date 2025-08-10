Έντι Χάου για Ίσακ: «Η ομάδα πήρε μια απόφαση, αλλά εγώ θέλω παίκτες που επιθυμούν να παίζουν για το κλαμπ»

Ο τεχνικός της Νιουκάστλ μίλησε για το «φλέγον» ζήτημα του Αλεξάντερ Ίσακ, τονίζοντας πως θέλει στην ομάδα του ποδοσφαιριστές που επιθυμούν να παίζουν για αυτή.

Το σίριαλ της μεταγραφής του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ συνεχίζει να κυριαρχεί στα αγγλικά μέσα, ειδικότερα μετά τη χθεσινή (9/8) διαρροή πως η Νιουκάστλ ενημέρωσε τον ποδοσφαιριστή ότι δεν έχει πρόθεση να τον παραχωρήσει αυτό το καλοκαίρι.

Ο ίδιος ο Ίσακ φέρεται αρκετά θυμωμένος με αυτή την εξέλιξη και τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι πρόκειται να απέχει από τις προπονήσεις της ομάδας, με τον προπονητή του συλλόγου, Έντι Χάου να παίρνει θέση για το θέμα. Ο 47χρονος τεχνικός σε δηλώσεις του τόνισε πως ναι μεν το κλαμπ αποφάσισε, ωστόσο ο ίδιος επιθυμεί να έχει στο ρόστερ του παίκτες που θέλουν να παίζουν για την ομάδα.

«Ο σύλλογος ουσιαστικά παίρνει την απόφαση για το μέλλον του. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό. Φυσικά, έχω μια επιθυμία. Θέλω την καλύτερη και ισχυρότερη δυνατή ομάδα. Αλλά επίσης, θέλω παίκτες που πραγματικά θέλουν να παίξουν για τον σύλλογο», είπε χαρακτηριστικά.