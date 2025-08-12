Λεβαντόφσκι: «Το 2012 είχα πει ''ναι'' στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Πολωνός επιθετικός παραχώρησε συνέντευξη στο BBC ενόψει της νέας σεζόν και παραδέχθηκε πως το 2012 βρέθηκε κοντά στους «κόκκινους διαβόλους».

Στα 37 του χρόνια (τα κλείνει στις 21 Αυγούστου), ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει ένας από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ της Ευρώπης, συνεχίζοντας δυναμικά να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα.

Ο Πολωνός στράικερ της Μπαρτσελόνα, με την οποία μετράει 101 γκολ και 20 ασίστ σε σύνολο 147 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, ξεκίνησε καλά (2 γκολ, μια ασίστ) στα φιλικά της ομάδας του Χάνσι Φλικ, ωστόσο θα μείνει εκτός δράσης για τρείς εβδομάδες, λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο.

Πάντως, η νέα σεζόν αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, και ο Λέβα παραχώρησε συνέντευξη ενόψει αυτής στο BBC. Αυτό που ξεχώρισε βέβαια, είναι η ιστορία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 37χρονος παραδέχθηκε πως πίσω στο 2012 βρέθηκε κοντά στους «κόκκινους διαβόλους», καθώς είχε δώσει τα χέρια μαζί τους, ωστόσο η Ντόρτμουντ δεν ήθελε να τον πουλήσει.

Έτσι, μέχρι και σήμερα ο Λεβαντόφσκι δεν έχει αγωνιστεί στην Premier League, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί κάτι που έχει μετανιώσει, όπως ο ίδιος είπε.

«Είχα αποφασίσει και είχα πει το ''ναι'', ήθελα να πάω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να δω τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσόν. Όμως εκείνο τον καιρό που ήταν η δεύτερη σεζόν μου στην Ντόρτμουντ, δεν μπορούσαν απλά να με πουλήσουν, επειδή ήξεραν πως αν έμενα περισσότερο, θα έπαιρναν πιο πολλά χρήματα και θα μπορούσα να περιμένω 1-2 χρόνια.

Όμως ναι, είναι αλήθεια ότι είπα ''ναι'' στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν έχω το συναίσθημα ότι έχω χάσει κάτι (σσ που δεν έπαιξε στην Premier League). Όχι, επειδή κάθε κίνηση, κάθε απόφαση που παίρνω, το κάνω επειδή αυτό είναι που θέλω, όχι κάποιος άλλος».