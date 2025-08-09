Μπαρτσελόνα: Πρόβλημα με Λεβαντόφσκι, εκτός για τρεις εβδομάδες ο Πολωνός
Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών για την Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να υποδέχονται την Κόμο το βράδυ της Κυριακής (10/8) για το περίφημο «Γκαμπέρ», την πρόβα τζενεράλε πριν κάθε αγωνιστική περίοδο.
Ωστόσο, ο Χάνσι Φλικ έχει ήδη «πονοκεφάλους», καθώς ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι εκτός προπονήσεων με ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο. Οι αρχικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Πολωνού στράικερ ήταν αισιόδοξες, ωστόσο νέα δημοσιεύματα αλλάζουν το τοπίο.
Όπως λοιπόν αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο «Λέβα» αναμένεται να μείνει εκτός δράσης ακόμη και για τρεις εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια της La Liga. Μάλιστα, εκτιμάται πως θα επιστρέψει στη διακοπή των Εθνικών ομάδων το Σεπτέμβριο, και, αν επιβεβαιωθεί αυτό, δεν θα αγωνιστεί απέναντι σε Μαγιόρκα (16/8), Λεβάντε (23/8) και Ράγιο Βαγιεκάνο (31/8).
Δείτε ΕπίσηςΜπαρτσελόνα: Λύθηκε το θέμα με Τερ Στέγκεν, υπέγραψε το ιατρικό report και πήρε ξανά το περιβραχιόνιο
Με δυο γκολ και μια ασίστ στα τρία φιλικά των «μπλαουγκράνα» στην Ασία, ο 37χρονος ξεκίνησε δυναμικά, όμως είναι δεδομένο ότι θα χάσει την πρεμιέρα της ισπανικής λίγκας, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.
🚨 Malas noticias para el Barcelona: Lewandowski podría perderse las tres primeras jornadas de LaLiga por molestias en el bíceps femoral.— Diario AS (@diarioas) August 9, 2025
✍️ @fansjavimiguel pic.twitter.com/eGK7qzaW6K
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.