Απίθανο: Ούτε η Μπαρτσελόνα δεν γνώριζε για την επίσκεψη του Μέσι στο νέο Camp Nou!

Μυστήριο γύρω από την επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι στο νέο Camp Nou, με τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα να μην γνωρίζουν ούτε αυτοί ότι ο Αργεντινός σταρ πάτησε στο γήπεδο και μάλιστα ψάχνουν αυτούς που του επέτρεψαν την είσοδο.

Άπαντες αιφνιδιάστηκαν από την κρυφή επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι το βράδυ του Σαββάτου (9/11) στο νέο Camp Nou, με τον Αργεντινό σταρ να ανεβάζει σχετικό post στα social media και προσφέρει έναν λόγο στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα να χαμογελούν.

Η ανάρτηση έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, ωστόσο σύμφωνα με την « Sport », στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» δεν γνώριζαν τίποτα για αυτή την επίσκεψη (!). Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ακόμα και οι άνθρωποι της ομάδας αιφνιδιάστηκαν με αυτή την επίσκεψη και την έμαθαν μέσω της ανάρτησης.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει έρευνες για το ποιος και γιατί άφησε την τον Αργεντινό αστέρα να μπει στο γήπεδο και να βγάλει φωτογραφίες στο εσωτερικό του. Τέλος, αυτή η επίσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του ίδιου και χωρίς ενημερώσει κάποιον από τον σύλλογο.