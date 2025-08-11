Έτοιμη να ολοκληρώσει μια πολύ σημαντική κίνηση είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ, που βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 22χρονου μέσου της Μάντσεστερ Σίτι, Τζέιμς ΜάκΑτι.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ετοιμάζεται για την ίσως σημαντικότερη σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της, μια σεζόν στην οποία επιστρέφει στην Ευρώπη και θέλει να στελεχώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρόστερ της, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική και στο Europa League και στην Premier League.

Κράτησε τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ αλλά δεν… έμεινε εκεί και βρίσκεται πολύ κοντά στην υλοποίηση μιας πολύ σημαντικής μεταγραφής. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Reds είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Τζέιμς ΜάκΑτι. Αναμένεται να συμφωνήσουν άμεσα για τον 22χρονο μέσο, που θα κοστίσει στη Νότιγχαμ περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τζέιμς ΜάκΑτι είναι διεθνής και έχει υπάρξει αρχηγός με τις μικρές εθνικές της Αγγλίας και θεωρείται ένα από τα next big thing του αγγλικού ποδοσφαίρου όσον αφορά στον άξονα. Γέννημα-θρέμμα της ακαδημίας της Μάντσεστερ Σίτι, εντυπωσίασε ως δανεικός στη Σέφιλντ και την περυσινή δύσκολη σεζόν πήρε την ευκαιρία του υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα. Το… ολικό λίφτινγκ των Citizens ωστόσο, τον ανάγκασε να μείνει εκτός πλάνων και ο ίδιος φαίνεται πως θα συνεχίσει στη Νότιγχαμ.

Μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως οκτάρι, όσο και ως δεκάρι και έχει καταπληκτική τεχνική και αριστερό πόδι. Πέρυσι μέτρησε 27 συμμετοχές με 7 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σίτι.