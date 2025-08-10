Λίβερπουλ, Φαν Ντάικ: «Χρειαζόμαστε νέο επιθετικό»!
Η Λίβερπουλ έφυγε με άδεια τα χέρια από το «Γουέμπλεϊ», αφού η Κρίσταλ Πάλας την υπέταξε στη διαδικασία των πέναλτι κατακτώντας το πρώτο Community Shield στην ιστορία της, μερικούς μήνες μετά το FA Cup.
Οι Reds είδαν το νέο τους απόκτημα, τον Εκιτικέ να ανοίγει λογαριασμό με τη νέα του ομάδα μόλις στο 4ο λεπτό, ωστόσο σύμφωνα με τον αρχηγό τους, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση στην επίθεση. Παράλληλα, ο Ολλανδός αμυντικός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το αρνητικό αποτέλεσμα στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
«Μισώ να χάνω και έχασα τα δύο τελευταία παιχνίδια στο ''Γουέμπλεϊ''. Χρειαζόμαστε νέο επιθετικό! Μόλις χάσαμε τον Ντούνιες και τον Ντίας. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει χώρος για έναν επιθετικό για να μας ενισχύσει, οπότε ας δούμε τι θα φέρει η μεταγραφική περίοδος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός.
Virgil van Dijk very open with me on @talkSPORT. 'I hate losing and I've lost my last two games at Wembley'. Bemoaned defensive mistakes although said he 'wasnt worried' moving forward. Said after losing Nunez and Diaz they need another forward. Sounded like a 'go get Isak' plea.— Alex Crook ⚽️🎙 (@alex_crook) August 10, 2025
