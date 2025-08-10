Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ εμφανίστηκε τσαντισμένος μετά την ήττα της Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό του Community Shield επισημαίνοντας ότι η ομάδα του πρέπει να ενισχυθεί στην επίθεση.

Η Λίβερπουλ έφυγε με άδεια τα χέρια από το «Γουέμπλεϊ», αφού η Κρίσταλ Πάλας την υπέταξε στη διαδικασία των πέναλτι κατακτώντας το πρώτο Community Shield στην ιστορία της, μερικούς μήνες μετά το FA Cup.

Οι Reds είδαν το νέο τους απόκτημα, τον Εκιτικέ να ανοίγει λογαριασμό με τη νέα του ομάδα μόλις στο 4ο λεπτό, ωστόσο σύμφωνα με τον αρχηγό τους, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση στην επίθεση. Παράλληλα, ο Ολλανδός αμυντικός δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το αρνητικό αποτέλεσμα στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.

«Μισώ να χάνω και έχασα τα δύο τελευταία παιχνίδια στο ''Γουέμπλεϊ''. Χρειαζόμαστε νέο επιθετικό! Μόλις χάσαμε τον Ντούνιες και τον Ντίας. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει χώρος για έναν επιθετικό για να μας ενισχύσει, οπότε ας δούμε τι θα φέρει η μεταγραφική περίοδος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός.