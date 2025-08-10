Η ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, πριν τον τελικό του Community Shield στιγματίστηκε από το γιουχάρισμα μερίδας οπαδών της Κρίσταλ Πάλας.

Το «Γουέμπλεϊ» φιλοξενεί το πρώτο ματς της σεζόν, με τον τελικό του Community Shield ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και στη Λίβερπουλ, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι των Reds μετά τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα.

Ο 28χρονος Πορτογάλος και ο αδερφός του, Αντρέ Σίλβα, έχασαν τη ζωή τους στις 3 Ιουλίου μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία. Όπως ήταν φυσικό, άπαντες τίμησαν τη μνήμη των δύο αντρών πριν από τη σέντρα του τελικού. Ωστόσο, η ενός λεπτού σιγή στιγματίστηκε, καθώς μερίδα οπαδών της Κρίσταλ Πάλας άρχισαν να γιουχάρουν με αποτέλεσμα ο διαιτητή να την διακόπτει νωρίτερα.

Νωρίτερα, ο θρύλος της Λίβερπουλ, Ίαν Ρας, και ο ιδιοκτήτης των Αετών, Στιβ Πάρις, άφησαν κατέθεσαν στεφάνια μπροστά στo μέρος που βρίσκονται οι οπαδοί των Reds με τον κόσμο να τραγουδάει σύσσωμο το «You'll Never Walk Alone».