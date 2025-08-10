Ο αριστερός μπακ που πέρασε με επιτυχία από τους Πειραιώτες συνεχίζει την καριέρα του στις «μαυρόγατες», επιστρέφοντας στην Premier League.

Επιστροφή στο κορυφαίο επίπεδο για τον Αρτούρ Μαζουακού, καθώς ο άλλοτε μπακ του Ολυμπιακού ανήκει πλέον στο δυναμικό της Σάντερλαντ.

Οι «μαυρόγατες» ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον 31χρονο αριστερό αμυντικό για τα επόμενα δυο χρόνια, πραγματοποιώντας έτσι την 10η προσθήκη τους, στην προσπάθεια για παραμονή (αρχικά) στην Premier League.

Ο Κονγολέζος που είχε μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας και απασχόλησε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ τον περασμένο Ιανουάριο, θα παίξει και πάλι στο Νησί, μετά τη θητεία του στη Γουέστ Χαμ, η οποία τον αγόρασε από τον Ολυμπιακό έναντι 7.1 εκατ. ευρώ.