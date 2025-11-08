Η Σάντερλαντ «τέζαρε» την Άρσεναλ στο 90+4' που κρατούσε μέχρι εκείνο το λεπτό τη νίκη στο «Stadium of Light», αλλά με το τελικό 2-2 έχασε την ευκαιρία να αυξήσει κι άλλο τη διαφορά της από τους διώκτες της.

Η εξαιρετική φέτος Σάντερλαντ αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την Άρσεναλ που άφησε στο «Stadium of Light» δύο βαθμούς μετά το ισόπαλο 2-2. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έκανε μία φοβερή ανατροπή στο β' μέρος, όταν και ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, αλλά το γκολ του Μπρόμπεϊ στο 90+4' της στέρησε τη νίκη. Στους 26 βαθμούς οι Gunners και στο +7 από τη Σίτι με ματς περισσότερο. Οι Μαυρόγατες έβαλαν έτσι «φρένο» στο νικηφόρο σερί της Άρσεναλ.

Σε ένα άρρυθμο πρώτο μέρος λόγω των συχνών διακοπών, η Άρσεναλ ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη στο 16' με την απευθείας εκτέλεση του Ράις που βρήκε σε ετοιμότητα τον Ροφς. Χάρη στον κεντρικό της αμυντικό, τον Μπάλαρντ, η Σάντερλαντ κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Ράγια μετά από 812 αγωνιστικά λεπτά δίνοντας τέλος στο «τρελό» σερί της ομάδας του Αρτέτα. Από ελεύθερο που εκτέλεσε ο Ροφς, ο Μουκιελέ με το κεφάλι έστρωσε στον ξεχασμένο από τον Ράις Μπάλαρντ κι εκείνος με δυνατό σουτ νίκησε τον Ισπανό γκολκίπερ για το 1-0. Γκολ το οποίο «ξύπνησε» την Άρσεναλ που δεν κατόρθωσε ωστόσο να βρει χώρους απέναντι σε μία άμυνα «ατσαλένια». Οι δύο ομάδες είχαν από μία καλή στιγμή στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τους Σαλιμπά και Μουκιελέ, αντίστοιχα.

Ανατροπή και... σοκ στο φινάλε

Η εικόνα της Άρσεναλ άλλαξε ολοκληρωτικά στο δεύτερο μέρος, στο οποίο πήρε τα ηνία από νωρίς ανεβάζοντας την απόδοσή της. Στο 52' ήχησε... καμπανάκι στην άμυνα της Σάντερλαντ όταν το διαγώνιο σουτ του Σάκα κατέληξε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, η Άρσεναλ έλυσε τον Γόρδιο δεσμό. Η πίεση απέφερε καρπούς, ο Ράις έκλεψε, Έζε και Μερίνο συνδυάστηκαν ωραία και η μπάλα κατέληξε στον Σάκα που με σουτ στην κλειστή γωνία νίκησε τον Ροφς για το 1-1.

Η Άρσεναλ συνέχισε να πιέζει και μάλιστα άγγιξε την ανατροπή με τον Θουμπιμέντι στο 65ο λεπτό, το σουτ του όμως κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Ό,τι δεν κατάφερε ο Ισπανός, το έκανε ο Τροσάρ στο 74'. Ο Βέλγος, αφού «χόρεψε» τον Σαντίκι στο ύψος της περιοχής, εξαπέλυσε το μακρινό σουτ στέλνοντας την μπάλα στο βάθος της εστίας του Ροφς για το 1-2 των Gunners. Ωστόσο, η Σάντερλαντ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Η ομάδα του Λε Μπρι πίεζε στα τελευταία λεπτά και ανταμείφθηκε στο 90+4' όταν ο με προβολή, η χρυσή όπως αποδείχθηκε αλλαγή, πρόλαβε με προβολή Γκάμπριελ και Ράγια ισοφαρίζοντας σε 2-2. Το φινάλε ήταν δραματικό, καθώς στο 90+7' τόσο η προσπάθεια του Καλαφιόρι όσο και του Μερίνο στη συνέχεια της φάσης δεν στέφθηκαν από επιτυχία. Στην 3η θέση έμεινε η Σάντερλαντ με 19 βαθμούς, όσους έχει και η Σίτι.

Σάντερλαντ (Ρεζίς Λε Μπρι): Ροφς, Χιουμ, Μουκιελέ, Μπάλαρντ, Γκερντρούιντα (87' Μαγιέντα), Ρεϊνίλντο, Τραορέ (64' Αντιγκρά), Τσάκα, Σαντίκι, Λε Φε (64' Ταλμπί), Ισιντόρ (63' Μπρόμπεϊ)

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Θουμπιμέντι, Ράις, Σάκα, Έζε (88' Μοσκέρα), Τροσάρ, Μερίνο