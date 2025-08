Η Σάντερλαντ γιορτάζει την επιστροφή της στην Premier League με μια αξιοθαύμαστη πρωτοβουλία... επιβράβευσης των πιο ξεχωριστών οπαδών της.

Δείχνει τον δρόμο η Σάντερλαντ, που φέτος επέστρεψε στην Premier League και φυσικά δεν ξεχνά τους οπαδούς της. Αυτούς που ήταν μαζί της στο τρελό της ταξίδι τα τελευταία χρόνια, από την τρίτη κατηγορία μέχρι τα σαλόνια και ορκίστηκαν πως δεν θα την αφήσουν... μέχρι να πεθάνουν.

Όπως ανακοίνωσε, ο σύλλογος αποφάσισε να κάνει ένα σπουδαίο δώρο επιβράβευσης στους πιο πιστούς φίλους του, που είναι δίπλα στην ομάδα για δεκαετίες. Για την ακρίβεια, θα μοιράσει ένα δωρεάν εισιτήριο διάρκειας για τη νέα ιστορική σεζόν σε κάθε έναν και μια οπαδό που είναι άνω των 85 ετών και είχε συνολικά τουλάχιστον τρία εισιτήρια διαρκείας μέχρι σήμερα. Αν κάποιος εξ αυτούς έχει ήδη αγοράσει το διαρκείας του στο «Stadium of Light», τότε θα αποζημιωθεί πλήρως.

