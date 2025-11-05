Champions League: Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ και τα υπόλοιπα παιχνίδια
Η 4η αγωνιστική του Champions League συνεχίζεται απόψε (5/11) με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι έντονο, παρά το γεγονός πως δεν αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Αρχικά, στις 19:45 η Πάφος υποδέχεται στη Λεμεσό την Βιγιαρεάλ (Cosmote Sport 2), ενώ την ίδια ώρα έχουμε και το Καραμπάχ - Τσέλσι (Cosmote Sport 3).
Στις 22:00 και πέρα από το ματς της βραδιάς στο Μάντσεστερ, ανάμεσα σε Σίτι και Μπορούσια Ντόρτμουντ (Cosmote Sport 2), η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα (Cosmote Sport 3 / MEGA) και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη περιμένει την Μπάγερ Λεβερκούζεν (Cosmote Sport 5).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η «μάχη» της Νιουκάστλ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (Cosmote Sport 9), ενώ παράλληλα έχουμε τα Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ (Cosmote Sport 6), Ίντερ - Καϊράτ (Cosmote Sport 7) και Μαρσέιγ - Αταλάντα (Cosmote Sport 8).
