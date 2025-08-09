Πολλαπλά δημοσιεύματα στην Αγγλία αναφέρουν πως οι «καρακάξες» ενημέρωσαν τον ποδοσφαιριστή ότι δεν πωλείται, με τον ίδιο έτοιμο να απέχει από τις προπονήσεις.

Συνεχίζεται για τα καλά το σίριαλ του Αλεξάντερ Ίσακ, με νέο «καυτό» επεισόδιο! Όπως αναφέρουν πολλαπλά δημοσιεύματα στην Αγγλία, η Νιουκάστλ φέρεται να ενημέρωσε τον ποδοσφαιριστή ότι δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να βάζει στοπ στις... ορέξεις της Λίβερπουλ για την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού, ο οποίος μάλιστα λέγεται ότι έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Ο Ίσακ που επιθυμεί διακαώς να αγωνιστεί στο «Άνφιλντ», πήρε και εκείνος την απόφασή του μετά την τελευταία εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο 25χρονος πρόκειται να απέχει από τις προπονήσεις του συλλόγου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να μην πωληθεί, ενώ αναμένονται νεότερα τις προσεχείς ημέρες.