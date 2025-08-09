Λίβερπουλ, μεταγραφές: Η Νιουκάστλ ενημέρωσε τον Ίσακ πως δεν πωλείται!
Συνεχίζεται για τα καλά το σίριαλ του Αλεξάντερ Ίσακ, με νέο «καυτό» επεισόδιο! Όπως αναφέρουν πολλαπλά δημοσιεύματα στην Αγγλία, η Νιουκάστλ φέρεται να ενημέρωσε τον ποδοσφαιριστή ότι δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι.
Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να βάζει στοπ στις... ορέξεις της Λίβερπουλ για την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού, ο οποίος μάλιστα λέγεται ότι έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Ο Ίσακ που επιθυμεί διακαώς να αγωνιστεί στο «Άνφιλντ», πήρε και εκείνος την απόφασή του μετά την τελευταία εξέλιξη.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο 25χρονος πρόκειται να απέχει από τις προπονήσεις του συλλόγου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να μην πωληθεί, ενώ αναμένονται νεότερα τις προσεχείς ημέρες.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Newcastle United have put an end to the possibility of Alexander Isak's transfer to Liverpool.
They have informed him he WON'T BE SOLD this summer and he is furious.
🗞️ @LukeEdwardsTele pic.twitter.com/lzPG9SkzXH— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 9, 2025
