Ο προπονητής και ο Αργεντίνος άσος των «τζιαλορόσι» βρέθηκαν στο μνημείο του Πορτογάλου έξω από το γήπεδο της Λίβερπουλ και άφησαν λουλούδια στη μνήμη του.

Περισσότερο από ένας μήνας έχει περάσει από τη «μαύρη» 3η Ιουλίου, όταν ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του, Αντρέ Σίλβα, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπίζοντας παγκόσμια θλίψη.

Έκτοτε, ακολούθησε σειρά τελετών και τιμών τόσο από τη Λίβερπουλ όσο και από άλλους συλλόγους και αθλητές, στη μνήμη των δυο Πορτογάλων, ενώ έξω από το «Άνφιλντ» δημιουργήθηκε και ένα μνημείο για τον αδικοχαμένο 28χρονο.

Ένα σημείο όπου καθημερινά συρρέουν εκατοντάδες άνθρωποι για να αφήσουν ένα λουλούδι και να πουν το δικό τους «αντίο» στον Ζότα. Το ίδιο έπραξαν το πρωί του Σαββάτου (9/8) και οι Κλαούντιο Ρανιέρι και Πάουλο Ντιμπάλα. Η Ρόμα δίνει φιλική αναμέτρηση με την Έβερτον και οι δυο τους δεν μπορούσαν παρά να βρεθούν μπροστά από το μνημείο και να αποτίσουν φόρο τιμής στον άτυχο ποδοσφαιριστή...