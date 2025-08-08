Ο διευθυντής του τμήματος σκάουτινγκ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κρίστοφερ Βίβελ, είναι ο άνθρωπος που πίστεψε πρώτος από όλους στον Σέσκο και ποντάρει στον Σλοβένο για να λύσει το πρόβλημα της επίθεσης.

Το σύνθημα «attack, attack, attack» είναι ένα από τα αγαπημένα των φιλάθλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο την περασμένη σεζόν η επίθεση για την οποία κάνουν λόγο οι Κόκκινοι Διάβολοι ήταν ένα από τα τρωτά σημεία τους. Με την πέμπτη χειρότερη στην Premier League, κανένας παίκτης δεν συμπλήρωσε διψήφιο αριθμό γκολ, ενώ μόνο τρεις ξεπέρασαν τα τέσσερα τέρματα!

Οι Ράσμους Χόιλουντ και Τζόσουα Ζίρκζι, που κόστισαν μαζί 132 εκατ. ευρώ, σημείωσαν μόλις επτά. Επιπλέον, ως ομάδα τερμάτισαν… τελευταίοι στις κεφαλιές που μετατράπηκαν σε γκολ, έχοντας μόλις τέσσερις σε ολόκληρη τη σεζόν.

Η ανάγκη για λύση στο κομμάτι της επίθεσης ήταν επιτακτική αυτό το καλοκαίρι. Είχαν ήδη φέρει τον Ματέους Κούνια και τον Μπράιαν Μπουμό, αλλά ο Ρούμπεν Αμορίμ ζητούσε κάτι παραπάνω, δηλαδή έναν φορ που να ταιριάζει απόλυτα στο 3-4-3 το οποίο προτιμά να παίζει.

Benjamin Sesko will formalise his Manchester United move today ahead of being unveiled on Saturday. He will sign a five-year contract.



€76.5m+€8.5m fee. Around €5m of the add-ons very easily attainable.



Manchester United now looking to sell Rasmus Hojlund for around £40m.🔴 pic.twitter.com/fp9e2eoc0Z — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 8, 2025

Η φιλοσοφία του Ράτκλιφ και το στοίχημα του Κρίστοφερ Βίβελ

Η απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν στην ουσία το αποτέλεσμα της έντονης επιμονής του Κρίστοφερ Βίβελ, ο οποίος έκρινε από την πρώτη στιγμή ότι εκείνος ήταν το κομμάτι που έλειπε από το παζλ. Στο παρασκήνιο της μεταγραφής του, ωστόσο, υπήρξε ξεκάθαρη διαφορά φιλοσοφίας. Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, έχει εκφράσει δημόσια την άποψη ότι είναι εύκολο να ξοδέψεις τεράστια ποσά για έναν ήδη καταξιωμένο σταρ, αλλά πολύ πιο έξυπνο και δύσκολο να βρεις τον παίκτη που έχει τις βλέψεις να γίνει ένας. Γι αυτό άλλωστε επέμενε να επενδύει σε παίκτες μεγάλης αξίας.

‼️✔️ Christopher Vivell is the man @ManUtd fans should thank when it comes to Benjamin Sesko.



He’s been the driving force behind this move and was arguably the deciding factor, as he has pushed for Sesko to join United for weeks now.



Others at United liked the idea of Premier… pic.twitter.com/EtPudaVaGi — Anil Kandola (@AnilKandola) August 6, 2025

Από την άλλη, ο Ρούμπεν Αμορίμ, γνωρίζοντας ότι ο η κλεψύδρα αδειάσει και το μεταγραφικό παράθυρο θα κλείσει, ζητούσε ποδοσφαιριστές δοκιμασμένους στην Premier League, ενώ είχε στραφεί και στον Όλι Γουότκινς της Άστον Βίλα, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να προσφέρει άμεσες λύσεις στη γραμμή κρούσης του.

Σε αυτή την εσωτερική... διαμάχη προστέθηκε και η άποψη του διευθυντή του τμήματος σκάουτινγκ, Κρίστοφερ Βίβελ. Ήταν ο άνθρωπος που τους παρουσίασε την περίπτωση του 22χρονου Σλοβένου, θεωρώντας ότι έχει ένα ιδανικό πακέτο με ταλέντο και προοπτική. Η πίεσή του έγειρε τελικά την πλάστιγγα υπέρ της απόκτησης του μέχρι πρότινος παίκτη της Λειψίας.

Το να βγει η μεταγραφή αυτή είναι ένα προσωπικό στοίχημα που έβαλε ο Βίβελ, ο οποίος τις τελευταίες ώρες έχει πάρει τα εύσημα και από τον κόσμο της Γιουνάιτεντ που πιστεύει ότι σωστά επενδύθηκαν στον νεαρό στράικερ τα 85 εκατ.

Ο Σέσκο, που ήταν διακαής πόθος και της Νιούκαστλ, έχει να ανταποκριθεί σε υψηλές προσδοκίες καθώς έχει όλα τα στοιχεία ενός σύγχρονου επιθετικού που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Premier League.



