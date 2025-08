Ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία συμφώνησε με τον Άνγκους Γκαν που αποχώρησε πρόσφατα από τη Νόριτς και αναμένεται να υπογράψει σύντομα.

Σε ακόμη προσθήκη φαίνεται πως θα προχωρήσει το φετινό καλοκαίρι η Νότιγχαμ Φόρεστ. Η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Σκωτσέζου τερματοφύλακα Άνγκους Γκαν, ο οποίος πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από τη Νόριτς.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ήρθε σε συμφωνία με τον έμπειρο τερματοφύλακα που όπως όλα δείχνουν θα ετοιμάσει... βαλίτσες για «Σίτι Γκράουντ». Ο Γκαν θα έρθει να ενισχύσει στη θέση του «άσου» για τη Φόρεστ, θέση την οποία υπερασπίστηκε με τεράστια επιτυχία ο εξαιρετικός την περασμένη σεζόν Ματς Σελς. Ο 26χρονος Κάρλος Μιγκέλ είναι ο έτερος γκολκίπερ της ομάδας του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, ο οποίος θα «κλείσει» τη συγκεκριμένη θέση με τον Γκαν.

